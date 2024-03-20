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"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 20.03.2024 (обновлено: 16:47 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/donbass-1934505191.html
"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона
"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона - РИА Новости, 20.03.2024
"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекают на отправку войск на Украину с целью отвлечь население своих стран от... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:16
2024-03-20T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
риши сунак
чей боуз
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекают на отправку войск на Украину с целью отвлечь население своих стран от своих внутренних проблем, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это классическая уловка, направленная на то, чтобы добиться хоть какой-то значимости в политической карьере, отмеченной неудачами и разногласиями внутри страны", — написал он.По словам журналиста, отказываясь исключать отправку своих "крошечных" и уже не функционирующих войск на Украину, Макрон и Сунак разыгрывают фарс, способный перерасти в трагедию. Несмотря на это, уверен Боуз, британцы и французы не так глупы, чтобы умирать на Украине ради их политических целей."Пусть они сами идут и сражаются на Украине, в войне, начатой ​​Овальным кабинетом в Вашингтоне. Если бы им или их семьям пришлось отправиться в окопы в Донбассе, мы установили бы мир на Украине за 24 часа", — резюмировал журналист.Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".
https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, риши сунак, чей боуз, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Чей Боуз, Великобритания
"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона

Боуз: Макрон и Сунак разыгрывают фарс, намекая на отправку войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекают на отправку войск на Украину с целью отвлечь население своих стран от своих внутренних проблем, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Это классическая уловка, направленная на то, чтобы добиться хоть какой-то значимости в политической карьере, отмеченной неудачами и разногласиями внутри страны", — написал он.
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По словам журналиста, отказываясь исключать отправку своих "крошечных" и уже не функционирующих войск на Украину, Макрон и Сунак разыгрывают фарс, способный перерасти в трагедию. Несмотря на это, уверен Боуз, британцы и французы не так глупы, чтобы умирать на Украине ради их политических целей.
«
"Пусть они сами идут и сражаются на Украине, в войне, начатой ​​Овальным кабинетом в Вашингтоне. Если бы им или их семьям пришлось отправиться в окопы в Донбассе, мы установили бы мир на Украине за 24 часа", — резюмировал журналист.
Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронРиши СунакЧей БоузВеликобритания
 
 
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