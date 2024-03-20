https://ria.ru/20240320/donbass-1934505191.html

"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона

"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона - РИА Новости, 20.03.2024

"В окопы в Донбассе": на Западе раскрыли подлую уловку Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекают на отправку войск на Украину с целью отвлечь население своих стран от... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:16

2024-03-20T16:16

2024-03-20T16:47

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекают на отправку войск на Украину с целью отвлечь население своих стран от своих внутренних проблем, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это классическая уловка, направленная на то, чтобы добиться хоть какой-то значимости в политической карьере, отмеченной неудачами и разногласиями внутри страны", — написал он.По словам журналиста, отказываясь исключать отправку своих "крошечных" и уже не функционирующих войск на Украину, Макрон и Сунак разыгрывают фарс, способный перерасти в трагедию. Несмотря на это, уверен Боуз, британцы и французы не так глупы, чтобы умирать на Украине ради их политических целей."Пусть они сами идут и сражаются на Украине, в войне, начатой ​​Овальным кабинетом в Вашингтоне. Если бы им или их семьям пришлось отправиться в окопы в Донбассе, мы установили бы мир на Украине за 24 часа", — резюмировал журналист.Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".

https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html

https://ria.ru/20240320/makron-1934478433.html

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