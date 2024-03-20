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Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению - РИА Новости, 20.03.2024
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14:12 20.03.2024 (обновлено: 14:17 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/bulyga-1934466095.html
Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению
Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего нового заместителя, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, генерал-лейтенанта Андрея... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:12
2024-03-20T14:17
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего нового заместителя, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу, сообщили в среду в Telegram-канале военного ведомства. "Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу", - говорится в сообщении. Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению

Шойгу представил своего нового заместителя генерала Булыгу коллегии Миноборону

© Фото : Минобороны РоссииАндрей Булыга
Андрей Булыга - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Минобороны России
Андрей Булыга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего нового заместителя, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу, сообщили в среду в Telegram-канале военного ведомства.
"Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу", - говорится в сообщении.
Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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