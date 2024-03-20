https://ria.ru/20240320/bulyga-1934466095.html

Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению

Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего нового заместителя, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, генерал-лейтенанта Андрея... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:12

2024-03-20T14:12

2024-03-20T14:17

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего нового заместителя, отвечающего за материально-техническое обеспечение войск, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу, сообщили в среду в Telegram-канале военного ведомства. "Перед началом заседания коллегии Минобороны России министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил назначенного на должность указом президента Российской Федерации нового заместителя министра обороны РФ, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу", - говорится в сообщении. Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф