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На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 20.03.2024
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23:04 20.03.2024 (обновлено: 23:05 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/boepripasy-1934578497.html
На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ
На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 20.03.2024
На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ
Росгвардейцы Кубани уничтожили 671 боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи во время земляных работ, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:04
2024-03-20T23:05
происшествия
краснодарский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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КРАСНОДАР, 20 мар - РИА Новости. Росгвардейцы Кубани уничтожили 671 боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи во время земляных работ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю. "Взрывотехники ОМОН "Пластун" Росгвардии идентифицировали и обезвредили 671 снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи. Арсенал ржавых боеприпасов - разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, 2,5-килограммовые авиационные бомбы - нашли рабочие во время земляных работ на строительной площадке", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты Росгвардии обследовали снаряды, а затем вывезли их из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов.
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происшествия, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ

Росгвардейцы на Кубани уничтожили 671 боеприпас времен ВОВ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мар - РИА Новости. Росгвардейцы Кубани уничтожили 671 боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи во время земляных работ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.
"Взрывотехники ОМОН "Пластун" Росгвардии идентифицировали и обезвредили 671 снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи. Арсенал ржавых боеприпасов - разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, 2,5-килограммовые авиационные бомбы - нашли рабочие во время земляных работ на строительной площадке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты Росгвардии обследовали снаряды, а затем вывезли их из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов.
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ПроисшествияКраснодарский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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