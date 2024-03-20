https://ria.ru/20240320/blokada-1934552233.html

В Раде подсчитали убытки от блокады на границе с Польшей

В Раде подсчитали убытки от блокады на границе с Польшей - РИА Новости, 20.03.2024

В Раде подсчитали убытки от блокады на границе с Польшей

Бюджет Украины в марте недополучит 6,5 миллиарда гривен (166 миллионов долларов) из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:11

2024-03-20T19:11

2024-03-20T19:11

украина

даниил гетманцев

польша

киев

евросоюз

верховная рада украины

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Бюджет Украины в марте недополучит 6,5 миллиарда гривен (166 миллионов долларов) из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Накануне депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что в феврале бюджет Украины из-за блокады на границе с Польшей недополучил 7,7 миллиарда гривен (почти 198 миллионов долларов). "В марте мы недополучим 6,5 миллиардов гривен поступлений в бюджет за счет таможни. Еще большие убытки у бизнеса. Если сократился грузопоток через границу, это наносит ущерб бизнесу в виде задержек в поступлении тех или иных материалов для приготовления продукции, в реализации изготовленной продукции", — сказал Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

украина

польша

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украина, даниил гетманцев, польша, киев, евросоюз, верховная рада украины, всемирная торговая организация (вто), в мире