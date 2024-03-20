В Раде подсчитали убытки от блокады на границе с Польшей
Депутат Рады: Киев недополучит $166 млн из-за блокады на границе с Польшей
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Бюджет Украины в марте недополучит 6,5 миллиарда гривен (166 миллионов долларов) из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Накануне депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что в феврале бюджет Украины из-за блокады на границе с Польшей недополучил 7,7 миллиарда гривен (почти 198 миллионов долларов).
"В марте мы недополучим 6,5 миллиардов гривен поступлений в бюджет за счет таможни. Еще большие убытки у бизнеса. Если сократился грузопоток через границу, это наносит ущерб бизнесу в виде задержек в поступлении тех или иных материалов для приготовления продукции, в реализации изготовленной продукции", — сказал Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.