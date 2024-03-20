https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку - РИА Новости, 20.03.2024
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:34
2024-03-20T23:34
2024-03-20T23:35
в мире
сша
лондон
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d393dc963143a8fbd9a68cc61af732.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку. Он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая утверждает, что американские власти рассматривают возможность смягчения обвинений в обмен на их признание Ассанжем, который в таком случае может вскоре оказаться на свободе. "Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении адвоката Барри Поллака. Сейчас защита пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США, где 52-летний австралиец обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html
https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html
сша
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576886303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a753ca4175b8be23e77e2eafdb6dfe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку
Адвокат Ассанжа Поллак заявил, что не видит готовности США предложить сделку
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку.
Он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая утверждает, что американские власти рассматривают возможность смягчения обвинений в обмен на их признание Ассанжем, который в таком случае может вскоре оказаться на свободе.
Володин рассказал о последствиях для стран, поддержавших депортацию Ассанжа
"Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении адвоката Барри Поллака.
Сейчас защита пытается обжаловать в Высоком суде Лондона
апелляцию на решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании
в США, где 52-летний австралиец обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде
.
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США