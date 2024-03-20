https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html

Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку

Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку - РИА Новости, 20.03.2024

Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T23:34

2024-03-20T23:34

2024-03-20T23:35

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку. Он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая утверждает, что американские власти рассматривают возможность смягчения обвинений в обмен на их признание Ассанжем, который в таком случае может вскоре оказаться на свободе. "Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении адвоката Барри Поллака. Сейчас защита пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США, где 52-летний австралиец обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html

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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks