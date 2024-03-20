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Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку - РИА Новости, 20.03.2024
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23:34 20.03.2024 (обновлено: 23:35 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку - РИА Новости, 20.03.2024
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T23:34
2024-03-20T23:35
в мире
сша
лондон
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку. Он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая утверждает, что американские власти рассматривают возможность смягчения обвинений в обмен на их признание Ассанжем, который в таком случае может вскоре оказаться на свободе. "Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении адвоката Барри Поллака. Сейчас защита пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США, где 52-летний австралиец обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html
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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Адвокат Ассанжа усомнился в готовности США пойти на сделку

Адвокат Ассанжа Поллак заявил, что не видит готовности США предложить сделку

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США продолжает добиваться экстрадиции его клиента на основании всех 18 обвинений, грозящих ему 175 годами тюрьмы, и не выказывает желания пойти на сделку.
Он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая утверждает, что американские власти рассматривают возможность смягчения обвинений в обмен на их признание Ассанжем, который в таком случае может вскоре оказаться на свободе.
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"Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении адвоката Барри Поллака.
Сейчас защита пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США, где 52-летний австралиец обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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В миреСШАЛондонВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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