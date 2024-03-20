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СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений - РИА Новости, 20.03.2024
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22:09 20.03.2024 (обновлено: 23:47 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/assanzh-1934573366.html
СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений
СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений
Министерство юстиции США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на их признание, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:09
2024-03-20T23:47
сша
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великобритания
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на их признание, пишет издание Wall Street Journal."Министерство юстиции рассматривает возможность того, чтобы позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией. &lt;...&gt; Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка", — говорится в публикации.По данным издания, признание основателя WikiLeaks могут организовать дистанционно — без экстрадиции из Великобритании. При этом пять лет, проведенные им в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора, который вряд ли значительно продлит срок заключения при переквалификации дела, отмечается в статье.Дело АссанжаАссанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.Летом 2022-го тогдашний министр внутренних дел Британии Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты после того, как местные суды решили, что это не будет угрожать его жизни.В июне 2023 года он подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html
https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html
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сша, в мире, великобритания, лондон, джулиан ассанж, wikileaks
США, В мире, Великобритания, Лондон, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

WSJ: Минюст США обсуждает с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на их признание, пишет издание Wall Street Journal.
"Министерство юстиции рассматривает возможность того, чтобы позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией. <...> Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка", — говорится в публикации.
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По данным издания, признание основателя WikiLeaks могут организовать дистанционно — без экстрадиции из Великобритании.
При этом пять лет, проведенные им в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора, который вряд ли значительно продлит срок заключения при переквалификации дела, отмечается в статье.

Дело Ассанжа

Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.
Летом 2022-го тогдашний министр внутренних дел Британии Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты после того, как местные суды решили, что это не будет угрожать его жизни.
В июне 2023 года он подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
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