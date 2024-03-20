https://ria.ru/20240320/assanzh-1934573366.html

СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ: США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

Министерство юстиции США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на их признание, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:09

2024-03-20T22:09

2024-03-20T23:47

сша

в мире

великобритания

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928461222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71b20c54e9857f3d1fd980a40217dfa7.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США обсуждает с адвокатами Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на их признание, пишет издание Wall Street Journal."Министерство юстиции рассматривает возможность того, чтобы позволить Джулиану Ассанжу признать себя виновным в смягченном обвинении нарушения правил обращения с секретной информацией. <...> Представители министерства и адвокаты Ассанжа в последние месяцы провели предварительное обсуждение, как может выглядеть сделка", — говорится в публикации.По данным издания, признание основателя WikiLeaks могут организовать дистанционно — без экстрадиции из Великобритании. При этом пять лет, проведенные им в тюрьме, пойдут в зачет американского приговора, который вряд ли значительно продлит срок заключения при переквалификации дела, отмечается в статье.Дело АссанжаАссанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими солдатами мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также еще 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.Летом 2022-го тогдашний министр внутренних дел Британии Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты после того, как местные суды решили, что это не будет угрожать его жизни.В июне 2023 года он подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

сша

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, великобритания, лондон, джулиан ассанж, wikileaks