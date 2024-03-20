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Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 20.03.2024 (обновлено: 16:30 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934505703.html
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле - РИА Новости, 20.03.2024
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле
Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:17
2024-03-20T16:30
специальная военная операция на украине
россия
еврокомиссия
украина
в мире
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов в центральных депозитариях государств ЕС, сообщил журналистам источник в ЕС.Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине."Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал европейский представитель на условиях анонимности. Он добавил, что выплаты предлагается производить дважды в год.По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5 - 3 миллиардов евро.По данным ЕС, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 260 миллиардов евро. Около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Согласно предложению, ЕС планирует забирать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии к их эффективному использованию.Из полученных средств 90% пойдут в так называемый Европейский фонд мира, из которого напрямую оплачиваются поставки оружия и боеприпасов Украине. Еще 10% будут направлены в бюджет ЕС на возможные непредвиденные расходы и компенсации, связанные с Украиной.Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".Для утверждения данного предложения потребуется единогласное голосование членов Евросоюза.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Он добавил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа. По словам Пескова, лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
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россия, еврокомиссия, украина, в мире, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, g7, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Еврокомиссия, Украина, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, G7, Киев
Источник: ЕК предложила начать выплаты Украине из российских активов в июле

ЕК призвала начать выплаты Украине из доходов от замороженных активов РФ в июле

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов в центральных депозитариях государств ЕС, сообщил журналистам источник в ЕС.
Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
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7 марта, 20:14
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Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
"Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал европейский представитель на условиях анонимности. Он добавил, что выплаты предлагается производить дважды в год.
По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5 - 3 миллиардов евро.
По данным ЕС, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 260 миллиардов евро. Около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Согласно предложению, ЕС планирует забирать у депозитариев 97% доходов от иммобилизованных активов ЦБ России, остаток должен пойти на управление активами, чтобы стимулировать депозитарии к их эффективному использованию.
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Из полученных средств 90% пойдут в так называемый Европейский фонд мира, из которого напрямую оплачиваются поставки оружия и боеприпасов Украине. Еще 10% будут направлены в бюджет ЕС на возможные непредвиденные расходы и компенсации, связанные с Украиной.
Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
Для утверждения данного предложения потребуется единогласное голосование членов Евросоюза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Он добавил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа. По словам Пескова, лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.
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