https://ria.ru/20240320/aktivy-1934491718.html

Американские эксперты высказались об использовании активов России для Киева

Американские эксперты высказались об использовании активов России для Киева - РИА Новости, 20.03.2024

Американские эксперты высказались об использовании активов России для Киева

Использование замороженных на Западе активов РФ для поддержки Киева подорвет идею так называемого "основанного на правилах миропорядка" и может привести к... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:34

2024-03-20T15:34

2024-03-20T15:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

сша

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Использование замороженных на Западе активов РФ для поддержки Киева подорвет идею так называемого "основанного на правилах миропорядка" и может привести к ответным действиям в виде конфискации западных активов в России, которая заморозку своих средств не раз называла воровством, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. "Это определенно станет еще одним сокрушительным ударом по идее мирового порядка, основанного на правилах", - считает Канишкан Сатхасивам, профессор факультета политологии базирующегося в США Салемского государственного университета. В свою очередь, Алан Кэфруни, профессор международных отношений факультета государственного управления Гамильтон-колледжа, указывает на сильные разногласия, возникшие в среде западных стран в связи с вопросом конфискации активов РФ. "Несмотря на незаконность такого шага, из-за все более отчаянного поиска финансовой поддержки для Украины многие "ястребы", в особенности в США и Великобритании, начали ратовать за это решение… Однако в России находится много западных активов, поэтому практически гарантированно будут ответные меры, что почти гарантированно приведет к судебным жалобам со стороны западных инвесторов. Поэтому многие страны Еврозоны, Германия в первую очередь, опасаются, что экспроприация может дестабилизировать евро", - говорит Кэфруни. В том, что касается возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом, Кэфруни считает, что перспектива поражения Украины в конфликте усугубила разногласия между странами НАТО. Президент США Джо Байден, по его мнению, вряд ли будет подталкивать Украину к переговорам со слабой позиции из-за намеченных на ноябрь президентских выборов в США. В то же время он говорит, что общественное мнение в западных странах все больше склоняется в сторону переговоров. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, сша