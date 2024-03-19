https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934190134.html
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций - РИА Новости, 19.03.2024
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций
Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:43
2024-03-19T11:43
2024-03-19T12:04
политика
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов."Сегодня, видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций", - сказал Зюганов в ходе пресс-подхода во вторник.Он также сообщил журналистам, что встреча пройдет в конце дня.
https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934159383.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, геннадий зюганов, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций
Зюганов заявил, что встреча президента с лидерами фракций планируется во вторник
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сегодня, видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций", - сказал Зюганов в ходе пресс-подхода во вторник.
Он также сообщил журналистам, что встреча пройдет в конце дня.
Зюганов заявил, что сегодня может встретиться с Путиным