https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934190134.html

Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций

Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций - РИА Новости, 19.03.2024

Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций

Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:43

2024-03-19T11:43

2024-03-19T12:04

политика

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов."Сегодня, видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций", - сказал Зюганов в ходе пресс-подхода во вторник.Он также сообщил журналистам, что встреча пройдет в конце дня.

https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934159383.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, геннадий зюганов, кпрф