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Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций - РИА Новости, 19.03.2024
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11:43 19.03.2024 (обновлено: 12:04 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934190134.html
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций - РИА Новости, 19.03.2024
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций
Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:43
2024-03-19T12:04
политика
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов."Сегодня, видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций", - сказал Зюганов в ходе пресс-подхода во вторник.Он также сообщил журналистам, что встреча пройдет в конце дня.
https://ria.ru/20240319/zyuganov-1934159383.html
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политика, геннадий зюганов, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, КПРФ
Зюганов назвал дату встречи президента с лидерами фракций

Зюганов заявил, что встреча президента с лидерами фракций планируется во вторник

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Встреча президента с лидерами фракций пройдет сегодня, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сегодня, видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций", - сказал Зюганов в ходе пресс-подхода во вторник.
Он также сообщил журналистам, что встреча пройдет в конце дня.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Зюганов заявил, что сегодня может встретиться с Путиным
09:45
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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