https://ria.ru/20240319/zerno-1934268198.html
Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму
Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму - РИА Новости, 19.03.2024
Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму
Крым и новые российские регионы могут поставлять зерно и удобрения в страны Африки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:59
2024-03-19T15:59
2024-03-19T16:30
экономика
россия
африка
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым и новые российские регионы могут поставлять зерно и удобрения в страны Африки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "У наших африканских друзей большие потребности в нашей продукции. Крым и новые регионы Российской Федерации, наши старые исторические причерноморские регионы, - производители зерна, удобрения, продукции химической промышленности", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, вопросы организации экспорта надо прорабатывать.
https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, республика крым, георгий мурадов
Экономика, Россия, Африка, Республика Крым, Георгий Мурадов
Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму
Вице-премьер Крыма: новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку