https://ria.ru/20240319/zerno-1934268198.html

Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму

Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму - РИА Новости, 19.03.2024

Новые регионы России готовы поставлять зерно в Африку, заявили в Крыму

Крым и новые российские регионы могут поставлять зерно и удобрения в страны Африки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:59

2024-03-19T15:59

2024-03-19T16:30

экономика

россия

африка

республика крым

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Крым и новые российские регионы могут поставлять зерно и удобрения в страны Африки, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "У наших африканских друзей большие потребности в нашей продукции. Крым и новые регионы Российской Федерации, наши старые исторические причерноморские регионы, - производители зерна, удобрения, продукции химической промышленности", - сказал Мурадов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, вопросы организации экспорта надо прорабатывать.

https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html

россия

африка

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, африка, республика крым, георгий мурадов