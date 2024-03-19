https://ria.ru/20240319/yaponiya-1934145248.html

Японский центробанк впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Японский центробанк впервые за 17 лет повысил учетную ставку - РИА Новости, 19.03.2024

Японский центробанк впервые за 17 лет повысил учетную ставку

Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:02

2024-03-19T07:02

2024-03-19T07:49

япония

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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Банк Японии по итогам мартовского заседания повысил учетную ставку до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, следует из заявления регулятора.В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%.Решение ЦБ Японии совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."Комитет Банка Японии оценил эффективный баланс между зарплатами и ценами и решил, что... целевой уровень инфляции в 2% может быть достигнут к концу периода, обозначенного в январском экономическом прогнозе. Банк полагает, что... контроль кривой доходности десятилетних гособлигаций и политика негативной учетной ставки выполнили свое назначение", - говорится в релизе Банка Японии.Регулятор также заявил о прекращении выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT). Японский центробанк будет постепенно сокращать объем непогашенных коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов, выкуп которых прекратит примерно через год.Отмечается, что экономика Японии умеренно восстанавливается. Уровень прибыли компаний увеличился, а на рынке труда отмечается нехватка рабочей силы. Также Банк Японии указывает на сохранение умеренного роста цен в секторе услуг.

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япония