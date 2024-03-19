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Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vybory-1934210530.html
Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках
Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках - РИА Новости, 19.03.2024
Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках
Разные цифры в разных географических точках были по результатам голосования на президентских выборах РФ, но и здесь в целом Владимир Путин одержал победу,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:59
2024-03-19T12:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разные цифры в разных географических точках были по результатам голосования на президентских выборах РФ, но и здесь в целом Владимир Путин одержал победу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", - сказал Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках

Песков: за рубежом в разных точках были разные итоги, но и там победил Путин

© Фото : Посольство России в США/TelegramУчасток для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
Участок для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Посольство России в США/Telegram
Участок для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разные цифры в разных географических точках были по результатам голосования на президентских выборах РФ, но и здесь в целом Владимир Путин одержал победу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", - сказал Песков журналистам.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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