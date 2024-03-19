https://ria.ru/20240319/vybory-1934210530.html

Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках

Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках - РИА Новости, 19.03.2024

Песков прокомментировал результаты голосования на зарубежных участках

Разные цифры в разных географических точках были по результатам голосования на президентских выборах РФ, но и здесь в целом Владимир Путин одержал победу,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:59

2024-03-19T12:59

2024-03-19T12:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Разные цифры в разных географических точках были по результатам голосования на президентских выборах РФ, но и здесь в целом Владимир Путин одержал победу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом", - сказал Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин