Рейтинг@Mail.ru
"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vsu-1934205673.html
"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ
"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ
Истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:39
2024-03-19T12:39
в мире
украина
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зрк с-300
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине, пишет военный журнал Military Watch.&quot;Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить “Пэтриот” чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, подавление украинских систем ПВО привело к тому, что российские военные стали чаще наносить авиаудары в зоне СВО.&quot;В итоге украинские официальные лица подчеркнули, что истощение средств ПВО грозит изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в еще более невыгодные условия&quot;, — отметили обозреватели.В марте Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
https://ria.ru/20240319/voennyy-1934197068.html
украина
покровск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, политика
В мире, Украина, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Политика
"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ

MWM: истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине, пишет военный журнал Military Watch.
«

"Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить “Пэтриот” чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно", — говорится в материале.

Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
11:15
Как указали журналисты, подавление украинских систем ПВО привело к тому, что российские военные стали чаще наносить авиаудары в зоне СВО.
«

"В итоге украинские официальные лица подчеркнули, что истощение средств ПВО грозит изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в еще более невыгодные условия", — отметили обозреватели.

Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине
10:13
В марте Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Джабраил Насыров
Российский военный рассказал, как спас целый батальон
12:03
 
В миреУкраинаПокровскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала