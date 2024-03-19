https://ria.ru/20240319/vsu-1934205673.html

"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ

"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

"Поставили в невыгодные условия". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ

Истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:39

2024-03-19T12:39

2024-03-19T12:39

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Истощение средств ПВО ВСУ изменит стратегическое соотношение сил на Украине, пишет военный журнал Military Watch."Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить “Пэтриот” чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно", — говорится в материале.Как указали журналисты, подавление украинских систем ПВО привело к тому, что российские военные стали чаще наносить авиаудары в зоне СВО."В итоге украинские официальные лица подчеркнули, что истощение средств ПВО грозит изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в еще более невыгодные условия", — отметили обозреватели.В марте Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html

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https://ria.ru/20240319/voennyy-1934197068.html

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в мире, украина, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, политика