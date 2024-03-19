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Российский военный рассказал, как спас целый батальон - РИА Новости, 19.03.2024
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12:03 19.03.2024 (обновлено: 12:23 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/voennyy-1934197068.html
Российский военный рассказал, как спас целый батальон
Российский военный рассказал, как спас целый батальон - РИА Новости, 19.03.2024
Российский военный рассказал, как спас целый батальон
Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал в видео "Герои спецоперации Z", опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны, как ему... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:03
2024-03-19T12:23
безопасность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал в видео "Герои спецоперации Z", опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны, как ему удалось применить полученные в университете знания для спасения целого батальона."Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны", — отметил он.Насыров закончил обучение в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, факультет специальной связи и военный учебный центр, с красным дипломом, говорится в материале. Он подчеркнул, что именно этот опыт позволил ему в кратчайшие сроки восстановить связь в новой позиции в момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Военный добавил, что он развернул спутниковый комплект связи, а это, в свою очередь, помогло ему связаться с сослуживцами и запросить поддержку.Джабраил Насыров награжден медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть II степени" за мужество и профессионализм, говорится в материале. Сам военный признался, что героем себя не считает, поскольку делал то, что умеет.
https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html
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безопасность
Безопасность
Российский военный рассказал, как спас целый батальон

Военный Насыров спас целый батальон с помощью спутника

© Герои спецоперации Z/TelegramДжабраил Насыров
Джабраил Насыров
© Герои спецоперации Z/Telegram
Джабраил Насыров
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал в видео "Герои спецоперации Z", опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны, как ему удалось применить полученные в университете знания для спасения целого батальона.
"Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны", — отметил он.
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Насыров закончил обучение в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, факультет специальной связи и военный учебный центр, с красным дипломом, говорится в материале. Он подчеркнул, что именно этот опыт позволил ему в кратчайшие сроки восстановить связь в новой позиции в момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Военный добавил, что он развернул спутниковый комплект связи, а это, в свою очередь, помогло ему связаться с сослуживцами и запросить поддержку.
Джабраил Насыров награжден медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть II степени" за мужество и профессионализм, говорится в материале. Сам военный признался, что героем себя не считает, поскольку делал то, что умеет.
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