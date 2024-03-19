https://ria.ru/20240319/voennyy-1934197068.html

Российский военный рассказал, как спас целый батальон

Российский военный рассказал, как спас целый батальон - РИА Новости, 19.03.2024

Российский военный рассказал, как спас целый батальон

Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал в видео "Герои спецоперации Z", опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны, как ему... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:03

2024-03-19T12:03

2024-03-19T12:23

безопасность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал в видео "Герои спецоперации Z", опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны, как ему удалось применить полученные в университете знания для спасения целого батальона."Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны", — отметил он.Насыров закончил обучение в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, факультет специальной связи и военный учебный центр, с красным дипломом, говорится в материале. Он подчеркнул, что именно этот опыт позволил ему в кратчайшие сроки восстановить связь в новой позиции в момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Военный добавил, что он развернул спутниковый комплект связи, а это, в свою очередь, помогло ему связаться с сослуживцами и запросить поддержку.Джабраил Насыров награжден медалью Жукова и медалью "За воинскую доблесть II степени" за мужество и профессионализм, говорится в материале. Сам военный признался, что героем себя не считает, поскольку делал то, что умеет.

https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html

https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1933899502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность