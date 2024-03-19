https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html

Уровень качества управления "Мосинжпроекта" вновь признан очень высоким

Уровень качества управления "Мосинжпроекта" вновь признан очень высоким - РИА Новости, 19.03.2024

Уровень качества управления "Мосинжпроекта" вновь признан очень высоким

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило очень высокий уровень качества управления в компании "Мосинжпроект" — на уровне "А+.gq", рассказал генеральный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:25

2024-03-19T16:25

2024-03-19T16:25

мосинжпроект

москва

россия

эксперт ра

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило очень высокий уровень качества управления в компании "Мосинжпроект" — на уровне "А+.gq", рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "История холдинга "Мосинжпроект" насчитывает уже более 65 лет. За эти годы сотрудники компании реализовали сотни проектов, сформировавших облик современной Москвы. И сегодня мы продолжаем создавать объекты для качественной и удобной городской среды. Эффективность этой работы достигается за счет постоянного совершенствования процессов и развития системы управления в организации", – приводит пресс-служба холдинга слова Кравцова. Он отметил, что агентство положительно оценивает усилия компании по ее ключевым направлениям, среди которых кадровая политика и уровень организации системы управления трудовыми отношениями, корпоративной этикой и мотивацией персонала. Кроме того, позитивной является оценка усилий компании в сфере управления охраной труда, качеством и производственной безопасностью. "Одна из главных целей холдинга – организация безопасного производства за счет управления рисками и внедрения лучших мировых практик. <…> Мы организуем экспертные практико-ориентированные мероприятия для сотрудников и подрядчиков, составляем рейтинг качества строительно-монтажных работ дочерних и подрядных организаций. Ежегодные сертификационные аудиты подтверждают соответствие компании международным стандартам качества в этих сферах", – уточнил гендиректор. Как отметил заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" по стратегии и развитию бизнеса Антон Жиганов, высокая оценка качества управления является также результатом последовательной реализации стратегии развития компании. "В компании принята стратегия на долгосрочную перспективу до 2030 года. Кроме того, общие цели холдинга декомпозируются на краткосрочные, с горизонтом планирования три года, и функциональные стратегии развития каждого из блоков по направлениям. В рамках данных планов предусмотрены мероприятия по развитию каждой функции бизнеса для достижения стратегических целей всей компании", – подчеркнул Жиганов. По его словам, стратегия предусматривает несколько направлений развития компании, как с продуктовой точки зрения – диверсификации выручки за счет выхода на новые рынки строительства, так и в части организационных инициатив по повышению эффективности управления деятельностью компании в целом. "Одним из инструментов реализации стратегии является программа трансформации, которая предусматривает целый спектр проектов и инициатив для повышения эффективности нашего бизнеса, в том числе за счет внедрения передовых технологий цифровизации. За два года реализации программа уже обеспечила экономию почти в полмиллиарда рублей", – добавил Жиганов. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ столицы. Впервые рейтинговое агентство присвоило АО "Мосинжпроект" уровень "А+.gq" в 2016 году, и компания ежегодно его подтверждает. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWwnwZU3D1

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосинжпроект, москва, россия, эксперт ра