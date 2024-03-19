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СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса - РИА Новости, 19.03.2024
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04:06 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ugolovnyy_kodeks-1934138188.html
СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса
СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса - РИА Новости, 19.03.2024
СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса
Совет по правам человека при президенте РФ и другие институты разрабатывают предложения для гуманизации Уголовного кодекса РФ, заявил в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:06
2024-03-19T04:06
михаил абызов
россия
москва
александра баязитова
владимир путин
открытое правительство
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промсвязьбанк
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ и другие институты разрабатывают предложения для гуманизации Уголовного кодекса РФ, заявил в разговоре с РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Идет интенсивная работа разных институтов, в том числе нашего Совета, мы вырабатываем предложение для дальнейшей гуманизации Уголовного кодекса: по каким статьям можно было бы снизить жесткость наказания, уменьшить жесткость наказания", - сказал собеседник агентства. Фадеев привел в пример осужденную за вымогательство журналистику Александру Баязитову. "Сначала просил прокурор 14 (лет - ред.), потом дали пять. Конечно, вымогать деньги нехорошо, миллион рублей для того, у кого они вымогали, в конце концов, не такие большие деньги. И вот с точки зрения простого человека, для которого миллион рублей - много, но, тем не менее, пять лет за это давать? Вот по подобным статьям, и мы сейчас работаем над этим, мы будем добиваться снижения нижнего порога наказания", - заявил глава СПЧ. В конце 2023 года на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Позже глава государства, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, заявил, что сроки за экономические преступления вызывают вопросы. Он отметил, что "то, что он (Абызов - ред.) сделал или то, что вот эта женщина (Баязитова - ред.) сделала, - плохо, но надо ли там 19,5 или 14 лет?". "Законодатель должен подумать", добавил Путин, подчеркнув при этом, что "пока закон существует, его надо выполнять". 8 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины и те, чьи родственники участвуют в СВО. Басманный суд Москвы в ноябре приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован. Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В декабре суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей. Защита Абызова обжаловала приговор.
https://ria.ru/20240304/gospolitika-1931098263.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915843932.html
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михаил абызов, россия, москва, александра баязитова, владимир путин, открытое правительство, telegram, промсвязьбанк
Михаил Абызов, Россия, Москва, Александра Баязитова, Владимир Путин, Открытое правительство, Telegram, Промсвязьбанк
СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса

Председатель СПЧ Фадеев сообщил о работе над предложениями по гуманизации УК

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель СПЧ Валерий Фадеев
Председатель СПЧ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель СПЧ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ и другие институты разрабатывают предложения для гуманизации Уголовного кодекса РФ, заявил в разговоре с РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
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"Идет интенсивная работа разных институтов, в том числе нашего Совета, мы вырабатываем предложение для дальнейшей гуманизации Уголовного кодекса: по каким статьям можно было бы снизить жесткость наказания, уменьшить жесткость наказания", - сказал собеседник агентства.
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Фадеев привел в пример осужденную за вымогательство журналистику Александру Баязитову.
"Сначала просил прокурор 14 (лет - ред.), потом дали пять. Конечно, вымогать деньги нехорошо, миллион рублей для того, у кого они вымогали, в конце концов, не такие большие деньги. И вот с точки зрения простого человека, для которого миллион рублей - много, но, тем не менее, пять лет за это давать? Вот по подобным статьям, и мы сейчас работаем над этим, мы будем добиваться снижения нижнего порога наказания", - заявил глава СПЧ.
В конце 2023 года на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
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Позже глава государства, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, заявил, что сроки за экономические преступления вызывают вопросы. Он отметил, что "то, что он (Абызов - ред.) сделал или то, что вот эта женщина (Баязитова - ред.) сделала, - плохо, но надо ли там 19,5 или 14 лет?". "Законодатель должен подумать", добавил Путин, подчеркнув при этом, что "пока закон существует, его надо выполнять".
8 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины и те, чьи родственники участвуют в СВО.
Басманный суд Москвы в ноябре приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован.
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Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
В декабре суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей. Защита Абызова обжаловала приговор.
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