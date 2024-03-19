https://ria.ru/20240319/ugolovnyy_kodeks-1934138188.html

СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса

СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса - РИА Новости, 19.03.2024

СПЧ работает над предложениями по гуманизации уголовного кодекса

Совет по правам человека при президенте РФ и другие институты разрабатывают предложения для гуманизации Уголовного кодекса РФ, заявил в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:06

2024-03-19T04:06

2024-03-19T04:06

михаил абызов

россия

москва

александра баязитова

владимир путин

открытое правительство

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промсвязьбанк

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ и другие институты разрабатывают предложения для гуманизации Уголовного кодекса РФ, заявил в разговоре с РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев. "Идет интенсивная работа разных институтов, в том числе нашего Совета, мы вырабатываем предложение для дальнейшей гуманизации Уголовного кодекса: по каким статьям можно было бы снизить жесткость наказания, уменьшить жесткость наказания", - сказал собеседник агентства. Фадеев привел в пример осужденную за вымогательство журналистику Александру Баязитову. "Сначала просил прокурор 14 (лет - ред.), потом дали пять. Конечно, вымогать деньги нехорошо, миллион рублей для того, у кого они вымогали, в конце концов, не такие большие деньги. И вот с точки зрения простого человека, для которого миллион рублей - много, но, тем не менее, пять лет за это давать? Вот по подобным статьям, и мы сейчас работаем над этим, мы будем добиваться снижения нижнего порога наказания", - заявил глава СПЧ. В конце 2023 года на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Позже глава государства, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, заявил, что сроки за экономические преступления вызывают вопросы. Он отметил, что "то, что он (Абызов - ред.) сделал или то, что вот эта женщина (Баязитова - ред.) сделала, - плохо, но надо ли там 19,5 или 14 лет?". "Законодатель должен подумать", добавил Путин, подчеркнув при этом, что "пока закон существует, его надо выполнять". 8 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины и те, чьи родственники участвуют в СВО. Басманный суд Москвы в ноябре приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован. Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В декабре суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей. Защита Абызова обжаловала приговор.

https://ria.ru/20240304/gospolitika-1931098263.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915843932.html

https://ria.ru/20240222/merkacheva-1928879184.html

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html

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михаил абызов, россия, москва, александра баязитова, владимир путин, открытое правительство, telegram, промсвязьбанк