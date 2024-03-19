В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в семи регионах страны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 13.00 мск.
Около часа назад тревогу объявляли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.