https://ria.ru/20240319/trevoga-1934214264.html

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.03.2024

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:09

2024-03-19T13:09

2024-03-19T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

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одесская область

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 13.00 мск. Около часа назад тревогу объявляли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область