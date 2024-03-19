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Теракт на Центральном рынке Владикавказа (1999)

Теракт на Центральном рынке Владикавказа (1999) - РИА Новости, 19.03.2024

Теракт на Центральном рынке Владикавказа (1999)

19 марта 1999 года во Владикавказе (Северная Осетия — Алания) на Центральном рынке прогремел мощный взрыв. В результате теракта 52 человека погибли, 168... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:05

2024-03-19T03:05

2024-03-19T03:05

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19 марта 1999 года во Владикавказе (Северная Осетия — Алания) на Центральном рынке прогремел мощный взрыв. В результате теракта 52 человека погибли, 168 получили ранения. Взрыв прогремел около центрального торгового павильона. Кирпичная стена в мгновение превратилась в руины, похоронив под собой десятки людей. Остальных накрыли взрывная волна и осколки.В считанные минуты к месту взрыва прибыл практически весь личный состав местных правоохранительных органов, руководители республики, спасатели и врачи. Все машины "скорой помощи" были задействованы для госпитализации раненых. 21 марта был объявлен день траура в России в связи с трагическими последствиями террористической акции во Владикавказе и пожара в Вологодской области (18 марта 1999 года в психоневрологическом интернате в огне погибли 21 человек и 14 получили ранения). В ходе следствия было выяснено, что взрыв организовала банда, в которой состояли около десяти человек. Сформировал преступную группу Магомед Цокиев, который после прохождения спецподготовки в Чечне на базе террориста Абу Умара получил приказ подобрать людей для совершения крупномасштабных терактов в Северной Осетии.В марте 1999 года он приехал в родной поселок Карца (пригород Владикавказа, Северная Осетия), где завербовал несколько человек, в том числе Адама Цурова, Умара Ханиева, Махмуда Темирбиева и Абдулрахима Хутиева.Установлено, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было помещено в обычный холщовый мешок.Местом теракта был выбран Центральный рынок Владикавказа, где всегда многолюдно и человек с небольшим мешком не мог вызвать подозрений.Утром 19 марта Цокиев принес мешок с взрывным устройством на рынок и поставил его около лотка с молочными продуктами. Он попросил продавщицу присмотреть за мешком якобы с картошкой, пока сходит за грузчиком. После этого Цокиев ушел и больше не появился. Примерно в 11.40 прогремел взрыв. Мощность взрывчатки составила около 7,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Большинство членов банды были убиты при задержании либо в ходе контртеррористической операции, в том числе Магомед Цокиев. В 2002 году правоохранители смогли задержать четверых преступников, которые являлись исполнителями теракта на рынке, – Цурова, Темирбаева, Ханиева и Хутиева. Им было предъявлено обвинение по девяти статьям Уголовного кодекса, в частности, "Бандитизм", "Терроризм" и "Убийство". Помимо организации взрыва 19 марта 1999 года на Центральном рынке Владикавказа подсудимые обвинялись в организации взрывов в трех жилых домах в поселке Спутник, где жили семьи российских военнослужащих. Там 18 мая 1999 года погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. 28 июня того же года обвиняемые, по данным следствия, подорвали шесть взрывных устройств на железнодорожной станции Владикавказа. Во время этих взрывов 18 человек получили ранения. Кроме того, 30 июля 1999 года в селении Карца они похитили трех офицеров российской армии, которых переправили в Чечню, и за выкуп каждого из них требовали по 25 тысяч долларов. Заложников удалось освободить миротворческой миссии на Северном Кавказе имени Александра Лебедя.Судебный процесс над террористами начался в июне 2003 года. В декабре 2003 года Верховный суд Северной Осетии вынес приговор в отношении четырех организаторов серии терактов, произошедших в республике в 1999 году. Цуров, лично принимавший участие во всех трех терактах, получил пожизненное заключение в колонии особого режима, Темирбиев и Хутиев – по 23 года, Ханиев как совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте – 10 лет в колонии общего режима.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владикавказ, россия, вологодская область, александр лебедев