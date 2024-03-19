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В Пермском крае задержали начальника колонии за получение взятки
В Пермском крае задержали начальника колонии за получение взятки - РИА Новости, 19.03.2024
В Пермском крае задержали начальника колонии за получение взятки
Суд изберет меру пресечения задержанному по делу о получении взятки начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:00
2024-03-19T12:00
2024-03-19T13:47
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Суд изберет меру пресечения задержанному по делу о получении взятки начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми. "Материалы об избрании меры пресечения поступили. У него (Асламова - ред.) статья 290 УК РФ (получение взятки). Скорее всего, меру пресечения будет избирать дежурный судья сегодня", - сказали в суде, добавив, что в деле есть еще один фигурант, он проходит по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).. В краевом ГУФСИН подтвердили информацию о задержании начальника колонии."Асламов И.А. задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УФСБ Пермского края. В ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводятся следственные действия", - сказали РИА Новости в ведомстве.В пермском следкоме информацию о задержании Асламова пока не прокомментировали. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html
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происшествия, пермский край, россия, пермь
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь
В Пермском крае задержали начальника колонии за получение взятки
Суд: начальника колонии №37 в Пермском крае задержали за получение взятки
ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Суд изберет меру пресечения задержанному по делу о получении взятки начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.
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"Материалы об избрании меры пресечения поступили. У него (Асламова - ред.) статья 290 УК РФ (получение взятки). Скорее всего, меру пресечения будет избирать дежурный судья сегодня", - сказали в суде, добавив, что в деле есть еще один фигурант, он проходит по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взятке)..
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В краевом ГУФСИН подтвердили информацию о задержании начальника колонии.
"Асламов И.А. задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями УФСБ Пермского края. В ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводятся следственные действия", - сказали РИА Новости в ведомстве.
В пермском следкоме информацию о задержании Асламова пока не прокомментировали.
Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех.
ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
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