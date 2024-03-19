https://ria.ru/20240319/spetsnaz_kgb-1934131603.html

Они могли все: о создании курсов подготовки заграничного спецназа КГБ СССР

Они могли все: о создании курсов подготовки заграничного спецназа КГБ СССР - РИА Новости, 19.03.2024

Они могли все: о создании курсов подготовки заграничного спецназа КГБ СССР

"Курсы усовершенствования офицерского состава" - словосочетание, которое большинству людей вряд ли что-то скажет, разве что обозначит принадлежность к военным - РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:42

2024-03-19T01:42

2024-03-19T11:38

первое главное управление кгб ссср

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Курсы усовершенствования офицерского состава" - словосочетание, которое большинству людей вряд ли что-то скажет, разве что обозначит принадлежность к военным - впрочем, так и было задумано изначально, чтобы не привлекать внимания к аббревиатуре КУОС, за которой скрывалось сверхсекретное подразделение специального назначения КГБ СССР, созданное ровно 55 лет назад. Сложная международная обстановка времен "холодной войны" требовала наличия у Советского Союза центра подготовки бойцов, которые могли бы решать специальные задачи в тылу противника в "особый период", то есть проводить силовые акции перед самым началом и во время войны. Тем более что в странах Запада уже существовали боевые подразделения подобного профиля. И такой центр был создан решением Совета министров СССР 19 марта 1969 года. Новая структура имела несколько названий, в том числе "Специальные курсы КГБ", войсковая часть 93526, но в историю вошла как "Курсы усовершенствования офицерского состава" (КУОС). Предтечи КУОСа Возник КУОС не на пустом месте. Первые подразделения специального назначения на случай войны создавались в СССР в 1930-е годы. В разных районах на западе страны закладывали схроны с оружием, продовольствием, амуницией, средствами связи. Но в силу разных причин те базы затем были ликвидированы, а многие кадры безвозвратно потеряны. Фактически была уничтожена вся скрытая инфраструктура партизанского движения. А если бы довоенные базы сохранились, то, по мнению специалистов, очень много лишних потерь во время Великой Отечественной войны можно было избежать. Но сразу после нападения Германии руководство советских органов госбезопасности занялось организацией зафронтовой, разведывательно-диверсионной работы в тылу агрессора. 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР была образована Особая группа под руководством легендарного чекиста Павла Судоплатова. В нее вошли мастера разведки и диверсий, получившие боевой опыт в ходе гражданской войны в Испании. Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска Особой группы, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Затем на базе Особой группы сформировали 2-й отдел наркомата внутренних дел, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД. А после того как в 1943 году был воссоздан Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий, не теряя самообладания и мужества в самых опасных условиях. Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог. Победа в Великой Отечественной войне совсем не означала, что надобность в разведывательно-диверсионной работе отпадет. Запад очень быстро обозначил свою враждебность в отношении СССР, в марте 1946 года с речью Черчилля в Фултоне де-факто началась "холодная война". Советские спецслужбы готовились, по сути, к Третьей мировой войне. В мае 1946-го 4-е Управление было расформировано, а на его базе в структуре министерства государственной безопасности СССР создали отдел, который отвечал за проведение диверсий за рубежом. Затем его организационная структура и функции менялись. В частности, в 1953 году в ходе реформ органов госбезопасности в рамках Второго главного управления (внешняя разведка) объединенного министерства внутренних дел СССР был создан 12-й спецотдел, отвечавший за "проведение диверсий на важных военно-стратегических объектах и коммуникациях главных агрессивных государств, как на территории этих государств, так и на территории других капиталистических стран, используемых главным агрессором против СССР". В 1954 году был образован Комитет государственной безопасности СССР, и при его Первом главном управлении (ПГУ, внешняя разведка) создали 13-й отдел, который в 1966 году преобразовали в отдел "В" ПГУ. Но к середине 1960-х годов сложилась ситуация, когда ветераны-чекисты, прошедшие зафронтовую работу, постепенно уходили на заслуженный отдых, а им на смену приходила молодежь, за плечами которой не было той школы подполья, что у имелась их старших товарищей. Поэтому было принято решение начать подготовку специального резерва на случай войны. Для этого в 1966 году в форме пятимесячных сборов был организован внештатный специальный курс при Высшей Краснознаменной школе КГБ - легендарной кузницы кадров советской контрразведки. Уже тогда спецкурс получил название "Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ СССР". На нем предстояло готовить специалистов для действий в тылу противника. При этом профессорско-преподавательский состав и слушатели КУОСа находились в оперативном подчинении внешней разведки КГБ (с середины 1970-х годов подготовку кадрового состава КУОСа и выполнение боевых задач осуществляла нелегальная разведка (Управление "С") ПГУ КГБ). На должность начальника спецкурса был назначен полковник Харитон Болотов. Преподавателями стали опытные разведчики, фронтовики, которым в годы Великой Отечественной войны довелось действовать за линией фронта в составе оперативных групп органов госбезопасности, а после войны сражаться с бандеровским подпольем на территории Западной Украины. В ходе этого "пилотного проекта" стало ясно, что требуется специализированная материальная база для подготовки слушателей. Также было очень важным организовать единый учебный процесс. Все это логично привело к тому, что 19 марта 1969 года было подписано постановление Совета министров СССР о создании "Курсов усовершенствования офицерского состава" как штатного подразделения в структуре КГБ. "Такое название подразделения оказалось очень удобным – можно было подумать, что речь идет просто о переподготовке офицеров - обычном, даже рутинном деле. Ничего, что могло вызвать ненужное любопытство", - пояснил РИА Новости историк спецслужб Дмитрий Коняхин. Проходная возле ДорНИИ Представляется знаковым то, что КУОС после своего официального "рождения" разместился в лесу в районе подмосковной Балашихи, где в свое время находилась Школа особого назначения, она же школа 101, готовившая сотрудников внешней разведки, а в годы войны использовавшаяся для подготовки бойцов-"судоплатовцев". Это место на 25-м километре Горьковского шоссе было под прикрытием располагавшегося рядом Дорожного научно-исследовательского института (ДорНИИ). Подготовку в новом центре проходили офицеры территориальных органов КГБ, назначенные в специальный резерв на "особый период". В задачи этих людей входила организация партизанского сопротивления и непосредственное командование диверсионными группами в случае войны. Они прибывали со всего Советского Союза и, окончив новые курсы, возвращались на прежние места службы. Подготовка таких специалистов велась, по существу, впрок. Логика такого подхода заключалась в том, что отдельный выпускник КУОСа не только получал все знания и навыки командира специального назначения, но и сам мог подготовить разные по профилю группы спецназа и использовать их по конкретному назначению, как того могла потребовать оперативная обстановка. "Претендентов отбирали по всей стране, по всем территориальным управлениям КГБ. Слушателем КУОСа мог стать человек в возрасте до 30 лет, физически подготовленный, желательно имеющий спортивный разряд. У претендента должен был иметься достаточный жизненный опыт, гражданская профессия. Предпочтение отдавалось тем, кто владел иностранным языком. Также был необходим как минимум трехлетний опыт оперативной работы, желательно по линии контрразведки", - отметил Коняхин. "То есть должны были быть физически крепкие, мотивированные мужчины, уже состоявшиеся в жизни, повидавшие в ней достаточно много и много что умевшие", - добавил он. Причем претенденты не должны были знать, зачем их вызывают в Москву. "Но их руководители были в курсе того, что предстоит их подчиненным в столице. Легенда была примерно такая: "Поедешь в Москву на курсы. Из Центра на тебя пришла разнарядка, у них там всегда такие вещи делаются – им кого-то надо учить", - пояснил историк. Будущий слушатель приезжал в Москву, с ним проводили первичное собеседование. "Многие были просто ошарашены, узнав о том, чем им предстоит заниматься", - добавляет Коняхин. Слушателям выдавали новые документы, в которых в целях конспирации была вписана другая фамилия, под которой они должны были проходить подготовку. Интеллектуальный спецназУчили на КУОС предельно крепко. Теперь на подготовку слушателей отводилось семь месяцев. Но и за это время они получали навыки агентурной разведки, могли оборудовать тайники, передавать шифровки по рации, заминировать и подорвать требуемый объект с помощью обычной армейской взрывчатки или взрывного устройства собственного изготовления. Отдельным важным требованием было знание специальной тактики малых разведывательно-диверсионных групп в сложных условиях тыла противника. "Куосовцы" изучали все виды отечественного стрелкового оружия, а также вооружение почти всех стран мира. Их обучали рукопашному бою с превосходящими силами противника. Они проходили горную и воздушно-десантную подготовку. Слушателей готовили к тому, чтобы адаптироваться к экстремальным ситуациям, их учили переносить жару, терпеть голод, действовать ночью, спать на снегу и так далее. Все занятия на КУОСе проводились в условиях, приближенных к боевым, в том числе и на реальных объектах, при любых погодных условиях, при постоянном физическом и психологическом напряжении. "Проводились так называемые СКЗ - специальные комплексные занятия. Это выход в заданный район, проведение там отдельных оперативно-боевых действий с элементами противодействия противнику и возвращение на базу", - говорит Коняхин. "Так вот, после СКЗ, после изматывающего марш-броска, когда слушатели мечтали лишь о том, чтобы хотя бы присесть, их могли подвести к большому ящику, где вперемешку лежали многочисленные детали самых разных разобранных "стволов". И люди должны были, находясь на пределе своих сил, на скорость собрать конкретный "ствол" и четко выполнить стрельбу. То есть экстремальные ситуации моделировались и таким образом", - добавляет собеседник агентства. Как неоднократно подчеркивали сами выпускники КУОСа, их готовили как "интеллектуальный спецназ". "Прежде всего, мы должны были думать, оценивать оперативную обстановку и принимать решение, как наилучшим образом выполнить поставленную задачу", - пояснял знаменитый спецназовец Сергей Голов, бывший в 1983-1993 годах начальником КУОСа. "Мы должны были войти незаметно и выйти незаметно. Разведчик должен остаться невидимым", - говорил он. И несмотря на то, что Советскому Союзу поначалу пришлось догонять Запад в создании такого учебного центра, уже через непродолжительное время в мире вряд ли можно было найти более сильную школу подготовки спецназа. Объяснялось это просто - ведь профессиональную подготовку "куосовцев" вели люди, имевшие опыт агентурно-оперативной и диверсионной работы, полученный в Великой Отечественной войне. А в этой области с СССР никто сравниться не мог. К примеру, курс минно-взрывного дела на КУОС вел Илья Старинов - истинный ас, "разведчик-диверсант всех времен и народов", "бог партизанской войны", как его зачастую называли сами спецназовцы. Огневой подготовкой руководил специалист высшего класса Федор Быстряков, виртуозно стрелявший с обеих рук. Наверное, в мире не существовало такого стрелкового оружия, с которым Быстряков не был знаком "на ты". Рукопашный бой слушателям преподавали легенды своего дела Борис Васюков и Александр Долматов. А первым начальником КУОСа стал участник войны, полковник Григорий Иванович Бояринов. Уроженец Смоленщины, человек незаурядной судьбы, блестящий специалист своего дела, он начал войну 19-летним юношей, а закончил ее начальником штаба пограничного полка. Его отличительной чертой уже тогда было умение принимать нестандартные решения в сложных ситуациях. Будучи руководителем КУОСа, Бояринов вкладывал всю душу в дело, мог вести практически любую дисциплину, не пропустил не то что ни одного учения, но даже так называемого суточного выхода. Как и по сей день вспоминают "куосовцы" 1970-х годов, Бояринов ко всем ним относился не просто тепло, а прямо по-отечески. И они между собой задушевно называли его "батя". Своих не бросали Помимо всего, Бояринов учил слушателей ни при каких условиях не бросать своих раненых и погибших товарищей, какой бы тяжелой ни была ситуация. Вот один пример, который в свое время приводил выдающийся разведчик, начальник нелегальной разведки КГБ генерал Юрий Дроздов. "Был у нас на учениях забавный случай: согласно поступившей вводной, один из бойцов группы ранен, и его нужно было нести на руках много километров. В качестве "раненого" нам подбросили 80-килограммовое чучело, набитое песком. Мы его, конечно, бросили и пришли налегке. Командир группы, не моргнув глазом, доложил руководителю учений Бояринову, что раненый скончался и его пришлось похоронить", - рассказывал Дроздов. "Многомудрый руководитель Григорий Иванович не стал устраивать разнос, а достал из планшета чистый лист бумаги и зачитал "телеграмму из Центра": "За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения особо важного задания Родины, погибший представлен к званию Героя Советского Союза. Правительством приятно решение похоронить его с воинскими почестями на Красной площади". Вконец озверевшей "братве" пришлось проделать обратный путь. Нам преподали ценный урок", - вспоминал Дроздов. Этот железный принцип действовал и в бытовых ситуациях. "Один раз произошел такой случай. Двое слушателей на выходных ушли в город, чтобы расслабиться неподалеку в ресторане, носившем неофициальное название "Бычий глаз". Но за столом они не рассчитали свои казавшиеся огромными силы. В результате один слушатель уснул, что называется, лицом в салат, а второй все же смог держаться на ногах и в одиночку вернулся на базу", - рассказывает Дмитрий Коняхин. "Того, кто остался в ресторане, потом тоже доставили на базу, и ему, конечно, влетело. Но в рядах слушателей его оставили. А вот второго отчислили без сожалений. Объяснение было коротким: "Ты должен был своего товарища на себе вынести из ресторана и доставить сюда. Но если ты этого не сделал здесь, то ты бросишь его и в боевой обстановке", - отмечает историк спецслужб. Операция "Агат-Гром" Основатели КУОС с самого начала рассматривали его не только как учебный центр, но и как подразделение специального назначения. Высший класс работы "куосовцы" продемонстрировали в 1978 году на всесоюзных показательных учениях, прошедших в Ленинградской области. Эти учения, как, впрочем, и многие другие, проводились с привлечением сил и средств КГБ и МВД СССР в качестве условного противника. В сложной оперативной обстановке, в условиях жесткого контрразведывательного режима "куосовцы" во главе с Яковом Семеновым провели боевое десантирование, без потерь прошли многокилометровый маршрут и захватили "секретоносителя". Анализ хода и результатов учений продемонстрировал, что ряд их элементов "куосовцы" выполнили со значительным превышением нормативов, разработанных в США для американских "зеленых беретов". Полученные навыки понадобились на следующий год в Афганистане. По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по свержению режима тогдашнего афганского лидера Хафизуллы Амина, возглавившего страну после свержения и убийства его предшественника Нурмухаммеда Тараки. Москва имела достоверную информацию, что Амин проводит проамериканскую политику, и что США намерены создать в Афганистане плацдарм против СССР. Еще в тот период, что у власти был Тараки, в соседнем Пакистане ЦРУ США начало готовить силы для заброски в Афганистан, чтобы под флагом исламского возрождения бороться с просоветским режимом. Это в свое время открыто признал Милтон Бирден - бывший начальник советского отдела Оперативного директората ЦРУ. Предвидя, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться, Москва начала готовиться к этому еще до узурпации Амином власти. Летом 1979 года состоялся досрочный (через пять месяцев вместо стандартных семи) выпуск очередного набора слушателей КУОСа. Почти все они в условиях полной секретности в июле 1979-го были командированы в Афганистан в составе группы специального назначения "Зенит" - внеструктурного подразделения, созданного к тому времени на базе КУОСа. По легенде, в задачи "Зенита" входила охрана советских представителей в Афганистане. На месте "зенитовцы" в условиях повышенного и лишнего внимания со стороны местных жителей занялись составлением топографической карты столицы Афганистана Кабула, на которой отметили места расположения важнейших афганских государственных и военных объектов. Карта, составленная очень тщательно, впоследствии оказалась неоценима. К декабрю 1979 года состав "Зенита" вырос за счет новых сотрудников, прибывших из СССР. Двадцать пятого декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Для усиления "Зенита" в Кабул прибыла группа специального назначения КГБ "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", впоследствии ставшей широко известной как "Альфа"). Кабульская операция по устранению режима Амина силами КГБ и Минобороны СССР в советской внешней разведке получила условное наименование "Агат-Гром". Наиболее важным и потому самым известным этапом операции стал штурм резиденции Амина дворца "Тадж-Бек" на окраине Кабула. Однако одновременно предстояло взять под контроль такие объекты, как Генштаб, МВД (Царандой), комплекс зданий разведки и контрразведки (КАМ), почту, телерадиоцентр, крупнейшую афганскую тюрьму Пули-Чархи, где содержалась семья погибшего Тараки. Это уверенно сделали "зенитовцы". Но сигналом к действиям советского спецназа стал подрыв центрального узла связи – расположенного в центре Кабула на площади Пуштунистана колодца, в котором сходились кабели от ключевых военных и гражданских объектов. Необходимо было отключить афганскую столицу от внешнего мира. Это сделали несколько "зенитовцев". Они подъехали к колодцу. Сначала отвлекли часового – в дело пошло угощение в виде сигарет. Затем заранее изготовленными щипцами вскрыли нестандартную крышку люка. Борис Плешкунов, один из тех, кто преподавал на КУОСе минно-взрывное дело, и его ученик Григорий Осипов спустили в колодец специально изготовленный мощный заряд. После этого спецназовцы быстро уехали. Взрыв произошел очень скоро. Было 19.15 по местному времени. Сорок три минуты Наиболее сложной задачей стал штурм дворца "Тадж-Бек", который располагался на высоте на окраине афганской столицы и представлял собой практически неприступную, тщательно охраняемую крепость. К штурму дворца готовились группы "Зенит", "Гром", так называемый "мусульманский батальон" ГРУ и парашютно-десантная рота ВДВ. Всего около 650 человек. Но этого по канонам военного искусства было совершенно недостаточно, ведь охрана дворца по численности как минимум в 10 раз превосходила штурмующих! В составе "Зенита" был и 57-летний Григорий Бояринов. По своему положению он мог находиться в штабе по руководству операцией, но не оставил своих ребят, которые пошли под пули. Штурм дворца начался, когда над Кабулом сгустились сумерки. В нужное время советские бойцы на бронетранспортерах и бронемашинах десанта двинулись ко дворцу по серпантину единственной дороги. Первыми шли "зенитовцы". А советские зенитные установки "Шилки" открыли огонь по резиденции Амина. Но едва первая бронемашина прошла поворот, как на нее обрушился ответный шквальный огонь со стороны дворца. Дальнейшее продвижение колонны было невозможным. Спецназовцы десантировались наружу и тут же попали под плотный обстрел. Появились первые убитые и раненые. Расчет на внезапность не оправдался, ситуация ухудшалась. И здесь Бояринов принимает решение пробиваться к цели мелкими группами. В наступившей темноте спецназовцы резким броском подобрались ко дворцу, ворвались в здание, перед этим забросав вестибюль гранатами, и подавляя сопротивление аминовцев плотным автоматным огнем. Бояринов, уже раненный в руку, с двумя бойцами прорвался вперед. А дальше... Дальше Бояринов, возможно, понимая, что малыми силами захваченные позиции не удержать, выбежал из парадного подъезда дворца и стал кричать в сторону остававшихся снаружи бойцов "мусульманского батальона" прийти на помощь штурмующим. И тут же был смертельно ранен. Но подмога подошла. Спецназ сумел добраться до места, где скрывался Амин, и ликвидировал его. Вся операция длилась 43 минуты. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой. Помимо Бояринова, у стен "Тадж-Бека" погиб еще один офицер из "Зенита" старший лейтенант Борис Суворов. Третьим "куосовцем", погибшим в ходе операции "Агат-Гром", был капитан Анатолий Муранов, принимавший участие в штурме здания МВД в Кабуле. В 1980 году закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР Григорию Бояринову (посмертно), а также еще трем участникам штурма "Тадж-Бека" (в том числе "зенитовцу" Эвальду Козлову, сменившему погибшего Бояринова на посту начальника КУОСа) было присвоено звание Героя Советского Союза. Отряд специального назначения "Зенит" вместе с другими силами КГБ и Минобороны СССР 27 декабря 1979 года выполнил поставленную задачу, и на этом его короткая история по сути завершилась. Но боевая работа КУОСа в Афганистане продолжилась. "Каскад" В январе 1980 года генерал Дроздов докладывал председателю Комитета госбезопасности СССР Юрию Андропову результаты участия подразделений КГБ в операции "Агат-Гром". Считается, что тогда впервые встал вопрос о создании в рамках КГБ подразделения специального назначения, находящегося в постоянной готовности к проведению операций за границей. Опыт операции "Агат-Гром" пригодился очень быстро: с его учетом доработали программу подготовки слушателей нового набора КУОСа, прошедшего в середине января 1980 года. А в июле 1980-го постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР для боевой работы в Афганистане был создан отряд особого назначения КГБ "Каскад". В этом подразделении были собраны сотрудники КГБ с опытом агентурно-оперативной работы, прошедшие в большинстве своем обучение на КУОС. Они действовали в мобильных группах, которые представляли серьезную силу со значительным боевым эффектом. По мнению специалистов, сила отрядов "Каскад" заключалась, помимо всего прочего, и в том, что в организации боевых действий и тактике был аккумулирован мировой опыт ведения так называемых малых войн, в том числе партизанских и контрпартизанских. С июля 1980-го по апрель 1983 в Афганистане действовало четыре отряда спецназа "Каскад": "Каскад-1", "Каскад-2", "Каскад-3" и "Каскад-4". Командиром первых трех спецотрядов был Александр Лазаренко, а четвертым командовал Евгений Савинцев. Как следует из открытых материалов по истории органов госбезопасности СССР, на счету "Каскадов" - деятельность созданных при их участии афганских подразделений в боевых операциях, уничтожение баз и складов душманов, подготовка и проведение специальных мероприятий. В 1981 году было создано новое подразделение специального назначения внешней разведки – Отдельный учебный центр КГБ, он же группа "Вымпел". Первоначально большинство в ней составляли выпускники КУОСа, а первым командиром "Вымпела" стал Эвальд Козлов. При этом КУОС продолжал существовать. Он был расформирован в 1993 году, как и "Вымпел". Им было неведомо невозможное КУОС по праву вписал яркие страницы в историю не только отечественных, но и мировых спецслужб. Это были люди, которые по мнению тех, кто знает, о чем говорит, не ведали слово "невозможно". Песня, считающаяся гимном КУОСа и "Вымпела", написанная еще в 1976 году и названная по ее первым словам "Бой затих у взорванного моста", заканчивается строчкой "Пусть им вечным памятником станет проходная возле ДорНИИ". Память о КУОСе и его бойцах увековечена в разных проектах. В Москве расположена Аллея славы группы "Вымпел". Там на мемориальных плитах высечены имена всех сотрудников КУОСа и "Вымпела", погибших при исполнении служебного долга по защите интересов Родины. Первым увековечено имя Григория Бояринова. В Балашихе одна из улиц носит имя Бояринова. Бюсты прославленному начальнику КУОСа открыли в ноябре 2022 года в Смоленске и в Мелитополе. Тогда же мемориальная доска открылась на фасаде здания Пограничной академии ФСБ России в Москве. Эти церемонии прошли к 100-летию со дня рождения Бояринова. А бронзовый барельеф в честь спецназа внешней разведки КГБ размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР РФ в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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