Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:05 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/soglashenie-1934279800.html
Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве
Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.03.2024
Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:05
2024-03-19T17:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
александр исаевич
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934279674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530c24cf49be41fb472a8e11d9f9fffb.jpg
ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе региона. Представитель пресс-службы отметил, что сегодня в Липецкой области в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 45,7 тысячи самозанятых. Предпринимательской деятельностью занимаются почти 170 тысяч человек. В прошлом году им было выдано более 360 льготных займов на сумму 700 миллионов рублей и более 145 поручительств на 810 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес два миллиарда рублей. Как отметил Артамонов по итогу подписания соглашения, власти региона надеются, что взаимодействие с Корпорацией МСП позволит расширить круг предпринимателей, которые смогут получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса. "Липецкий малый бизнес активно пользуется программами льготного кредитования Корпорации МСП. Подписанное сегодня соглашение позволит укрепить наше сотрудничество. Мы хотим сфокусироваться на поддержке инновационного бизнеса. Очень заинтересованы в развитии туризма. Договорились о большем финансировании туристических проектов в регионе", – процитировали Артамонова в пресс-службе. Там уточнили, что заключенное соглашение относится к мероприятиям, проводимым в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Оно открывает перед липецкими предпринимателями широкие возможности, в том числе сотрудничество с крупными государственными компаниями. Для оказания финансовой поддержки будут использоваться различные инструменты, в том числе "зонтичные" поручительства. С 2021 года в рамках "зонтичного" механизма предоставления поручительств поддержку получило более 290 предприятий на сумму 4,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240311/rastenievody-1932319450.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934279674_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b245be3005ef330d96b53ab9491e7f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, александр исаевич, корпорация мсп
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Александр Исаевич, Корпорация МСП

Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе региона.
Представитель пресс-службы отметил, что сегодня в Липецкой области в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 45,7 тысячи самозанятых. Предпринимательской деятельностью занимаются почти 170 тысяч человек. В прошлом году им было выдано более 360 льготных займов на сумму 700 миллионов рублей и более 145 поручительств на 810 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес два миллиарда рублей.
Как отметил Артамонов по итогу подписания соглашения, власти региона надеются, что взаимодействие с Корпорацией МСП позволит расширить круг предпринимателей, которые смогут получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса.
«
"Липецкий малый бизнес активно пользуется программами льготного кредитования Корпорации МСП. Подписанное сегодня соглашение позволит укрепить наше сотрудничество. Мы хотим сфокусироваться на поддержке инновационного бизнеса. Очень заинтересованы в развитии туризма. Договорились о большем финансировании туристических проектов в регионе", – процитировали Артамонова в пресс-службе.
Там уточнили, что заключенное соглашение относится к мероприятиям, проводимым в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Оно открывает перед липецкими предпринимателями широкие возможности, в том числе сотрудничество с крупными государственными компаниями. Для оказания финансовой поддержки будут использоваться различные инструменты, в том числе "зонтичные" поручительства. С 2021 года в рамках "зонтичного" механизма предоставления поручительств поддержку получило более 290 предприятий на сумму 4,6 миллиарда рублей.
Производство овощей - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Липецкие растениеводы получат 1,6 млрд рублей на развитие отрасли
11 марта, 15:47
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала