https://ria.ru/20240319/soglashenie-1934279800.html

Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.03.2024

Липецкая область и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:05

2024-03-19T17:05

2024-03-19T17:05

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

александр исаевич

корпорация мсп

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ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе региона. Представитель пресс-службы отметил, что сегодня в Липецкой области в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 45,7 тысячи самозанятых. Предпринимательской деятельностью занимаются почти 170 тысяч человек. В прошлом году им было выдано более 360 льготных займов на сумму 700 миллионов рублей и более 145 поручительств на 810 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь в свой бизнес два миллиарда рублей. Как отметил Артамонов по итогу подписания соглашения, власти региона надеются, что взаимодействие с Корпорацией МСП позволит расширить круг предпринимателей, которые смогут получить финансовую поддержку на развитие своего бизнеса. "Липецкий малый бизнес активно пользуется программами льготного кредитования Корпорации МСП. Подписанное сегодня соглашение позволит укрепить наше сотрудничество. Мы хотим сфокусироваться на поддержке инновационного бизнеса. Очень заинтересованы в развитии туризма. Договорились о большем финансировании туристических проектов в регионе", – процитировали Артамонова в пресс-службе. Там уточнили, что заключенное соглашение относится к мероприятиям, проводимым в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Оно открывает перед липецкими предпринимателями широкие возможности, в том числе сотрудничество с крупными государственными компаниями. Для оказания финансовой поддержки будут использоваться различные инструменты, в том числе "зонтичные" поручительства. С 2021 года в рамках "зонтичного" механизма предоставления поручительств поддержку получило более 290 предприятий на сумму 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240311/rastenievody-1932319450.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, александр исаевич, корпорация мсп