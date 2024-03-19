https://ria.ru/20240319/sholts-1934310735.html
Шольц отказался называть себя "канцлером мира"
Шольц отказался называть себя "канцлером мира" - РИА Новости, 19.03.2024
Шольц отказался называть себя "канцлером мира"
Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира", так как Германия поставляет Украине оружие общей ценой в миллиарды евро, РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:26
2024-03-19T18:26
2024-03-19T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира", так как Германия поставляет Украине оружие общей ценой в миллиарды евро, заявил он в подкасте для издания Zeit. Шольц напомнил, что по его решению Германия отдает 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер. "И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", - сказал он. Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву ракеты Taurus. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина, НАТО
Шольц отказался называть себя "канцлером мира"
Шольц отказался называть себя "канцлером мира", признав поставки Украине оружия
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Глава германского правительства Олаф Шольц не согласен именовать себя "канцлером мира", так как Германия поставляет Украине оружие общей ценой в миллиарды евро, заявил он в подкасте для издания Zeit.
Шольц напомнил, что по его решению Германия отдает 2% от ВВП для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону и модернизирует бундесвер.
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"И я также решил, что мы будем поставлять оружие Украине. И чтобы помочь Украине защитить свою страну в общей сложности было поставлено и обещано (оружия на сумму в) 28 миллиардов. И нельзя сказать, что это что-то без оружия, и тогда термин "канцлер мира" совсем не подходит", - сказал он. Шольц подчеркнул, что для него важно, чтобы все полагались на то, что он тщательно взвешивает каждое решение. В то же время он допустил, что канцлер-миротворец Вилли Брандт поступил бы также, как и он – выступил бы за поставки оружия Украине, но исключил бы поставку ракет Taurus.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
похвалил в интервью немецкому информационному агентству DPA Шольца за его решение не поставлять Киеву
ракеты Taurus.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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