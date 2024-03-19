https://ria.ru/20240319/satanist-1934212398.html

Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник

Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2024

Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник

Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:05

2024-03-19T13:05

2024-03-19T13:43

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

юлия иванова

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Установлено, что мужчина в течение длительного времени угрожал несовершеннолетней и запугивал ее, в связи с чем девочка боялась обратиться в правоохранительные органы", - сказал собеседник. Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях. В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что, по данным следствия, фигурант с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, 4 ноября того же года он изнасиловал девочку в квартире. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html

https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, юлия иванова, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)