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Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2024
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13:05 19.03.2024 (обновлено: 13:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/satanist-1934212398.html
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2024
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник
Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:05
2024-03-19T13:43
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
юлия иванова
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Установлено, что мужчина в течение длительного времени угрожал несовершеннолетней и запугивал ее, в связи с чем девочка боялась обратиться в правоохранительные органы", - сказал собеседник. Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях. В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что, по данным следствия, фигурант с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, 4 ноября того же года он изнасиловал девочку в квартире. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html
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московская область (подмосковье)
россия
красногорск
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, юлия иванова, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Юлия Иванова, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник

Источник: задержанный в Подмосковье сатанист запугивал изнасилованную девочку

© РИА НовостиЗадержание сатаниста в подмосковном Красногорске
Задержание сатаниста в подмосковном Красногорске
© РИА Новости
Задержание сатаниста в подмосковном Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Установлено, что мужчина в течение длительного времени угрожал несовершеннолетней и запугивал ее, в связи с чем девочка боялась обратиться в правоохранительные органы", - сказал собеседник.
Подъезд дома на улице Бирюлевской в Москве, где была изнасилована несовершеннолетняя - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Москве раскрыли изнасилование девочки в подъезде спустя почти 20 лет
15 марта, 12:42
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях.
В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что, по данным следствия, фигурант с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, 4 ноября того же года он изнасиловал девочку в квартире.
Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Это не первый случай". Что сделала с пермской школьницей толпа подростков
14 марта, 08:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЮлия ИвановаКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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