https://ria.ru/20240319/satanist-1934212398.html
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник - РИА Новости, 19.03.2024
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник
Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:05
2024-03-19T13:05
2024-03-19T13:43
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
юлия иванова
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934225761_192:0:1877:948_1920x0_80_0_0_9e11a08380f8d2cc816b37f5f1220c7f.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за изнасилование несовершеннолетней сатанист долгое время запугивал девочку, угрожая ей, если она расскажет о случившемся, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Установлено, что мужчина в течение длительного времени угрожал несовершеннолетней и запугивал ее, в связи с чем девочка боялась обратиться в правоохранительные органы", - сказал собеседник. Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста, сторонника нацистской идеологии, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях. В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала, что, по данным следствия, фигурант с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, 4 ноября того же года он изнасиловал девочку в квартире. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html
https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934225761_403:0:1667:948_1920x0_80_0_0_fa79cdba40241c61152fe78015065d0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, юлия иванова, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Юлия Иванова, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный в Подмосковье сатанист запугивал ребенка, сообщил источник
Источник: задержанный в Подмосковье сатанист запугивал изнасилованную девочку