https://ria.ru/20240319/sanitarnaya_zona-1934138525.html

Советник Пушилина объяснил, какой должна быть санитарная зона на Украине

Советник Пушилина объяснил, какой должна быть санитарная зона на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Советник Пушилина объяснил, какой должна быть санитарная зона на Украине

ВСУ, если обстрелы российской территории продолжатся, придется отодвинуть вглубь Украины не менее чем на 250 километров, отсчет пойдет от границ новых регионов, РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:22

2024-03-19T04:22

2024-03-19T05:15

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. ВСУ, если обстрелы российской территории продолжатся, придется отодвинуть вглубь Украины не менее чем на 250 километров, отсчет пойдет от границ новых регионов, это и будет санитарной зоной, о которой говорил президент России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, не исключил создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства."Нам нужна санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у противника. Соответственно, эта санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Какова дальность самого дальнобойного вооружения на Украине? Это порядка 250 километров. Как минимум на такое расстояние мы должны обезопасить свои границы от вероятных ударов противника", — заявил Гагин.Он объяснил, что такая санитарная зона может быть создана, если обстрелы территории российских регионов со стороны украинской армии не прекратятся. При этом, указал собеседник агентства, есть еще один вариант развития событий: противник "добровольно оттягивает от российских границ войска" на указанные 250 километров."Либо наши войска обеспечивают это силой. И речь идет не только о Харьковской области. Территорией Российской Федерации являются ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — отодвигать границу нужно будет от границ этих субъектов", - отметил собеседник агентства.Гагин подчеркнул, что Белгород, как и Донецк — российские города, которые подвергаются обстрелам ВСУ, именно поэтому если такие удары продолжатся, Россия будет вынуждена "двигаться дальше — вглубь Украины".

https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html

https://ria.ru/20240318/zona-1933983733.html

https://ria.ru/20240318/obstrely-1933946019.html

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россия, украина, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире