https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан - РИА Новости, 19.03.2024
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан
Пассажир скончался в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:29
2024-03-19T11:29
2024-03-19T11:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Пассажир скончался в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Факт подтверждаем, без подробностей", – сказали агентству в авиакомпании. По данным екатеринбургского портала E1.RU со ссылкой на соцсети, во время полета одному из пассажиров стало плохо, ему пытались помочь бортпроводники. Самолет сел в Самаре, прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира, уточняет издание.
https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, таджикистан, самара, уральские авиалинии
Происшествия, Москва, Таджикистан, Самара, Уральские авиалинии
Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан
Пассажир умер в самолете "Уральских авиалиний", летевшем в Таджикистан