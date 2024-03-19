https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html

Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан

Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан - РИА Новости, 19.03.2024

Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан

Пассажир скончался в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:29

2024-03-19T11:29

2024-03-19T11:29

происшествия

москва

таджикистан

самара

уральские авиалинии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Пассажир скончался в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Факт подтверждаем, без подробностей", – сказали агентству в авиакомпании. По данным екатеринбургского портала E1.RU со ссылкой на соцсети, во время полета одному из пассажиров стало плохо, ему пытались помочь бортпроводники. Самолет сел в Самаре, прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира, уточняет издание.

https://ria.ru/20240312/samolet-1932573695.html

москва

таджикистан

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, таджикистан, самара, уральские авиалинии