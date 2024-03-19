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Санкции против церкви говорят о бессилии западных политиков, заявили в РПЦ - РИА Новости, 19.03.2024
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Религия
 
11:43 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rpts-1934189778.html
Санкции против церкви говорят о бессилии западных политиков, заявили в РПЦ
Санкции против церкви говорят о бессилии западных политиков, заявили в РПЦ - РИА Новости, 19.03.2024
Санкции против церкви говорят о бессилии западных политиков, заявили в РПЦ
Желание направлять санкции против Русский православной церкви (РПЦ), которой нечем ответить, говорит о бессилии западных политиков, а запугать их угрозами... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:43
2024-03-19T11:43
религия
украина
россия
польша
радослав сикорский
владимир легойда
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912959652_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_1cbb805e0bae8e24db5c145e9a678420.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Желание направлять санкции против Русский православной церкви (РПЦ), которой нечем ответить, говорит о бессилии западных политиков, а запугать их угрозами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который происходит из семьи, прошедшей ссылки и лагеря, не удастся, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 марта предложил наложить санкции Евросоюза на патриарха Кирилла после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Сикорский заявил, что патриарх Кирилл оправдывает российскую агрессию, как обоснованную, так как она защищает население оккупированных территорий от гей-парадов. "Очевидно, что западные политики уже не знают, какие санкции выдумать и на кого их распространить. Желание направить санкции против Церкви, которая ничем не может ответить, ничего кроме бессилия олицетворять не может. Что касается святейшего патриарха, он из семьи, прошедшей гонения, лагеря и ссылки, – попытки запугать его бесполезны", – сказал Кипшидзе агентству. По его словам, что касается гей-повестки, то польскому министру должно быть известно, что большинство поляков выступают против гей-браков. "Если он не потерял связи с народом – ему самому надлежит думать, как защитить своих избирателей от подобных вещей, а не пытаться их переделать под либеральные стандарты", – заключил он. Предложение ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла уже звучало, однако он не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. Чешское правительство в апреле 2023 года внесло в национальный список санкций патриарха Кирилла в связи с позицией по проведению специальной военной операции РФ на Украине. МИД Эстонии в июне запретил ему въезд в страну, а МВД Украины объявляло его в розыск как "скрывающегося от досудебного расследования". До того ему заочно предъявлялись обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сообщалось также, что санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия. В январе 2023 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, Кипшидзе, бывшего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачёва), председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка). Под санкции тогда попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других.
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украина, россия, польша, радослав сикорский, владимир легойда, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, евросоюз, московский патриархат, религия
Религия, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Владимир Легойда, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Евросоюз, Московский Патриархат, Религия
Санкции против церкви говорят о бессилии западных политиков, заявили в РПЦ

Кипшидзе: западные политики уже не знают, какие санкции им выдумать

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Желание направлять санкции против Русский православной церкви (РПЦ), которой нечем ответить, говорит о бессилии западных политиков, а запугать их угрозами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который происходит из семьи, прошедшей ссылки и лагеря, не удастся, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 18 марта предложил наложить санкции Евросоюза на патриарха Кирилла после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Сикорский заявил, что патриарх Кирилл оправдывает российскую агрессию, как обоснованную, так как она защищает население оккупированных территорий от гей-парадов.
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"Очевидно, что западные политики уже не знают, какие санкции выдумать и на кого их распространить. Желание направить санкции против Церкви, которая ничем не может ответить, ничего кроме бессилия олицетворять не может. Что касается святейшего патриарха, он из семьи, прошедшей гонения, лагеря и ссылки, – попытки запугать его бесполезны", – сказал Кипшидзе агентству.
По его словам, что касается гей-повестки, то польскому министру должно быть известно, что большинство поляков выступают против гей-браков.
"Если он не потерял связи с народом – ему самому надлежит думать, как защитить своих избирателей от подобных вещей, а не пытаться их переделать под либеральные стандарты", – заключил он.
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Предложение ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла уже звучало, однако он не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за Венгрии, которую позднее поблагодарили в РПЦ за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
Чешское правительство в апреле 2023 года внесло в национальный список санкций патриарха Кирилла в связи с позицией по проведению специальной военной операции РФ на Украине. МИД Эстонии в июне запретил ему въезд в страну, а МВД Украины объявляло его в розыск как "скрывающегося от досудебного расследования". До того ему заочно предъявлялись обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сообщалось также, что санкции против патриарха Кирилла ввели Канада и Британия.
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В январе 2023 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, Кипшидзе, бывшего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачёва), председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка).
Под санкции тогда попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
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13 марта, 17:06
 
РелигияУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийВладимир ЛегойдаВахтанг КипшидзеРусская православная церковьЕвросоюзМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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