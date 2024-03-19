https://ria.ru/20240319/realizatsiya-1934359105.html

Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы

Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы - РИА Новости, 20.03.2024

Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что реализация послания президента РФ Владимира Путина является безусловным приоритетом Госдумы. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:56

2024-03-19T23:56

2024-03-20T10:21

политика

госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что реализация послания президента РФ Владимира Путина является безусловным приоритетом Госдумы. "В повестке Государственной думы безусловный приоритет - это реализация послания президента", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами фракций ГД.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, россия