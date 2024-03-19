https://ria.ru/20240319/realizatsiya-1934359105.html
Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы
Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы - РИА Новости, 20.03.2024
Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что реализация послания президента РФ Владимира Путина является безусловным приоритетом Госдумы. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:56
2024-03-19T23:56
2024-03-20T10:21
политика
госдума рф
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вячеслав володин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что реализация послания президента РФ Владимира Путина является безусловным приоритетом Госдумы. "В повестке Государственной думы безусловный приоритет - это реализация послания президента", - сказал Володин на встрече Путина с лидерами фракций ГД.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия
Володин назвал реализацию послания президента приоритетом повестки Госдумы
Володин: реализация послания президента — безусловный приоритет повестки Госдумы