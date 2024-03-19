https://ria.ru/20240319/rafakh-1934283702.html

Израиль войдет в Рафах, несмотря на разногласия с США, заявил Нетаньяху

Израиль войдет в Рафах, несмотря на разногласия с США, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 19.03.2024

Израиль войдет в Рафах, несмотря на разногласия с США, заявил Нетаньяху

Израиль полон решимости провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта несмотря на разногласия с США по этому вопросу, так как это... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:58

2024-03-19T16:58

2024-03-19T16:58

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

биньямин нетаньяху

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Израиль полон решимости провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта несмотря на разногласия с США по этому вопросу, так как это единственный способ полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС с военной точки зрения, заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "У нас есть спор с американцами о необходимости входа в Рафах. Мы спорим не о необходимости ликвидации ХАМАС, а о необходимости входа в Рафах. Мы не видим возможности уничтожить ХАМАС военным путем, не уничтожив эти оставшиеся батальоны. Мы полны решимости сделать это... И нет другого способа сделать это, кроме как посредством наземной операции", - заявил премьер на заседании комитета парламента по иностранным делам и безопасности. По словам Нетаньяху, из уважения к президенту США Джо Байдену Израиль готов рассмотреть идеи американской стороны по гуманитарной стороне вопроса, так как есть заинтересованность в обеспечении организованной эвакуации гражданского населения из Рафаха и оказании ему помощи. Ранее в марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240312/izrail-1932408360.html

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

израиль

рафах (провинция)

сша

палестина

сектор газа

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году