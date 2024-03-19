https://ria.ru/20240319/putin-1934234072.html

Путин рассказал о планах диверсантов на российской границе

Путин рассказал о планах диверсантов на российской границе - РИА Новости, 19.03.2024

Путин рассказал о планах диверсантов на российской границе

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд, но понесли потери. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:07

2024-03-19T14:07

2024-03-19T15:02

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд, но понесли потери."Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/drg-1934216999.html

россия

курская область

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2024

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россия, безопасность, курская область, владимир путин