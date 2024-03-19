https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html

В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон

В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон - РИА Новости, 19.03.2024

В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон

Британский таблоид The Sun опубликовал кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, утверждается, что это первое видео с ней после операции, которую она перенесла РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:56

2024-03-19T02:56

2024-03-19T17:50

в мире

кейт миддлтон

великобритания

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Британский таблоид The Sun опубликовал кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, утверждается, что это первое видео с ней после операции, которую она перенесла в декабре.Как говорится в материале, 42-летняя Миддлтон улыбалась и выглядела "расслабленной и счастливой" во время похода по магазинам с супругом, наследником британского престола принцем Уильямом. При этом в Сети не утихают теории о "пропаже" герцогини, часть комментаторов, придерживающихся этой версии, кадры не убедили.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с ее участием были отложены.В середине марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев, опубликовав фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию из опасений, что оно отредактировано.

https://ria.ru/20240315/printsessa-1933173514.html

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в мире, кейт миддлтон, великобритания