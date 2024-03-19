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В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон
В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон - РИА Новости, 19.03.2024
В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон
Британский таблоид The Sun опубликовал кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, утверждается, что это первое видео с ней после операции, которую она перенесла РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:56
2024-03-19T02:56
2024-03-19T17:50
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Британский таблоид The Sun опубликовал кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, утверждается, что это первое видео с ней после операции, которую она перенесла в декабре.Как говорится в материале, 42-летняя Миддлтон улыбалась и выглядела "расслабленной и счастливой" во время похода по магазинам с супругом, наследником британского престола принцем Уильямом. При этом в Сети не утихают теории о "пропаже" герцогини, часть комментаторов, придерживающихся этой версии, кадры не убедили.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с ее участием были отложены.В середине марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев, опубликовав фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию из опасений, что оно отредактировано.
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в мире, кейт миддлтон, великобритания
В мире, Кейт Миддлтон, Великобритания
В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон
Таблоид The Sun опубликовал видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Британский таблоид The Sun
опубликовал кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, утверждается, что это первое видео с ней после операции, которую она перенесла в декабре.
Как говорится в материале, 42-летняя Миддлтон улыбалась и выглядела "расслабленной и счастливой" во время похода по магазинам с супругом, наследником британского престола принцем Уильямом.
При этом в Сети не утихают теории о "пропаже" герцогини, часть комментаторов, придерживающихся этой версии, кадры не убедили.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с ее участием были отложены.
В середине марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев, опубликовав фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию из опасений, что оно отредактировано.
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