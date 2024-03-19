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В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство

В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство - РИА Новости, 19.03.2024

В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство

Калужский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии особого режима за изнасилование и убийство 21-летней девушки, сообщили в объединённой... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:27

2024-03-19T18:27

2024-03-19T18:45

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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Калужский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии особого режима за изнасилование и убийство 21-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области. "Суд пришел к выводу, что виновность Г. полностью подтверждается совокупностью представленных доказательств, признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 131, пунктом "б" части 3 статьи 132, пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области. Калужский суд выяснил, что в августе 2023 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и "иные действия сексуального характера" в отношении 21-летней коллеги, что, по данным прокуратуры, повлекло "причинение тяжкого вреда ее здоровью". "Чтобы скрыть совершенные преступления, он задушил девушку, сбросил ее тело через окно на улицу и переместил в бункер технологической установки", - сообщили в прокуратуре Калужской области. Мужчина ранее был осужден за убийство, он освободился из мест лишения свободы в 2022 году.

https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html

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происшествия, калужская область, калуга, россия