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В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство - РИА Новости, 19.03.2024
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18:27 19.03.2024 (обновлено: 18:45 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pozhiznennoe-1934311152.html
В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство
В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство - РИА Новости, 19.03.2024
В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство
Калужский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии особого режима за изнасилование и убийство 21-летней девушки, сообщили в объединённой... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:27
2024-03-19T18:45
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Калужский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии особого режима за изнасилование и убийство 21-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области. "Суд пришел к выводу, что виновность Г. полностью подтверждается совокупностью представленных доказательств, признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 131, пунктом "б" части 3 статьи 132, пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области. Калужский суд выяснил, что в августе 2023 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и "иные действия сексуального характера" в отношении 21-летней коллеги, что, по данным прокуратуры, повлекло "причинение тяжкого вреда ее здоровью". "Чтобы скрыть совершенные преступления, он задушил девушку, сбросил ее тело через окно на улицу и переместил в бункер технологической установки", - сообщили в прокуратуре Калужской области. Мужчина ранее был осужден за убийство, он освободился из мест лишения свободы в 2022 году.
https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html
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происшествия, калужская область, калуга, россия
Происшествия, Калужская область, Калуга, Россия
В Калуге мужчине вынесли срок за изнасилование и убийство

Калужский суд вынес мужчине пожизненный срок за изнасилование и убийство

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Калужский суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в колонии особого режима за изнасилование и убийство 21-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.
«
"Суд пришел к выводу, что виновность Г. полностью подтверждается совокупностью представленных доказательств, признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 131, пунктом "б" части 3 статьи 132, пунктом "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области.
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Калужский суд выяснил, что в августе 2023 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и "иные действия сексуального характера" в отношении 21-летней коллеги, что, по данным прокуратуры, повлекло "причинение тяжкого вреда ее здоровью".
«
"Чтобы скрыть совершенные преступления, он задушил девушку, сбросил ее тело через окно на улицу и переместил в бункер технологической установки", - сообщили в прокуратуре Калужской области.
Мужчина ранее был осужден за убийство, он освободился из мест лишения свободы в 2022 году.
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