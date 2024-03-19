https://ria.ru/20240319/pozhar-1934242218.html

В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера

В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера - РИА Новости, 19.03.2024

В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера

Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:38

2024-03-19T14:38

2024-03-19T15:45

происшествия

калининградская область

антон алиханов

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера Капитан Лобанов возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков. "Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что пока ведомство не привлекали к спасательной операции, но в готовности к вылету находится вертолет со спасателями на борту и два катера.Другие детали пока не раскрываются.

https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html

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происшествия, калининградская область, антон алиханов, калининград