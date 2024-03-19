https://ria.ru/20240319/pozhar-1934242218.html
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера - РИА Новости, 19.03.2024
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера
Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:38
2024-03-19T14:38
2024-03-19T15:45
происшествия
калининградская область
антон алиханов
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934242363_0:182:3065:1906_1920x0_80_0_0_66471d52da666937ac3d6023a6a86ca7.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера Капитан Лобанов возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков. "Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что пока ведомство не привлекали к спасательной операции, но в готовности к вылету находится вертолет со спасателями на борту и два катера.Другие детали пока не раскрываются.
https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934242363_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_779fedb1ffdb4bd927cb8630ce9ccf1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, антон алиханов, калининград
Происшествия, Калининградская область, Антон Алиханов, Калининград
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера, есть пострадавшие
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
«
"Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера Капитан Лобанов возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков.
"Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что пока ведомство не привлекали к спасательной операции, но в готовности к вылету находится вертолет со спасателями на борту и два катера.
Другие детали пока не раскрываются.
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека