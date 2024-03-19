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В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера - РИА Новости, 19.03.2024
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14:38 19.03.2024 (обновлено: 15:45 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pozhar-1934242218.html
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера - РИА Новости, 19.03.2024
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера
Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:38
2024-03-19T15:45
происшествия
калининградская область
антон алиханов
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера Капитан Лобанов возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков. "Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что пока ведомство не привлекали к спасательной операции, но в готовности к вылету находится вертолет со спасателями на борту и два катера.Другие детали пока не раскрываются.
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происшествия, калининградская область, антон алиханов, калининград
Происшествия, Калининградская область, Антон Алиханов, Калининград
В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера

В Калининградской области вспыхнул пожар на борту траулера, есть пострадавшие

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРыболовецкое судно "Капитан Лобанов"
Рыболовецкое судно Капитан Лобанов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыболовецкое судно "Капитан Лобанов" . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Пожар возник на борту траулера "Капитан Лобанов" под Калининградом, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
«
"Сегодня в результате внештатной ситуации на борту траулера Капитан Лобанов возник пожар. Есть пострадавшие. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", - сказал Лысков.
"Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что пока ведомство не привлекали к спасательной операции, но в готовности к вылету находится вертолет со спасателями на борту и два катера.
Другие детали пока не раскрываются.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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ПроисшествияКалининградская областьАнтон АлихановКалининград
 
 
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