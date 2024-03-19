https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html

Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином

Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.03.2024

Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином

Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:42

2024-03-19T07:42

2024-03-19T07:44

владимир путин

россия

китай

пекин

си цзиньпин

шос

леонид слуцкий (политик)

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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и развитии России, а также, что Пекин продолжит развивать связи с Москвой, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков. В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений с РФ, и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с РФ для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран. "Как говорят эксперты, поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также, что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон", - пишет газета. Китай продолжит координироваться с Россией по международным делам, представляющим взаимный интерес, придерживаясь при этом объективной позиции и прилагая усилия в посредничестве по вопросу украинского кризиса, отмечается в статье. "Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений", - сказал изданию преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Эксперт также отметил, что страны отметят 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. "Ожидается, что они поднимут свои связи на более высокий уровень и продолжат координировать свои позиции в отношении многосторонних механизмов", - сказал Цуй Хэн. В развитии китайско-российских отношений есть большая определенность, и можно ожидать долгосрочной стабильности этих связей, добавил аналитик. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1934123115.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

https://ria.ru/20240318/putin-1934100165.html

россия

китай

пекин

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владимир путин, россия, китай, пекин, си цзиньпин, шос, леонид слуцкий (политик)