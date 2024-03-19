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Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.03.2024
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07:42 19.03.2024 (обновлено: 07:44 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.03.2024
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином
Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:42
2024-03-19T07:44
владимир путин
россия
китай
пекин
си цзиньпин
шос
леонид слуцкий (политик)
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и развитии России, а также, что Пекин продолжит развивать связи с Москвой, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков. В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений с РФ, и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с РФ для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран. "Как говорят эксперты, поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также, что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон", - пишет газета. Китай продолжит координироваться с Россией по международным делам, представляющим взаимный интерес, придерживаясь при этом объективной позиции и прилагая усилия в посредничестве по вопросу украинского кризиса, отмечается в статье. "Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений", - сказал изданию преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Эксперт также отметил, что страны отметят 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. "Ожидается, что они поднимут свои связи на более высокий уровень и продолжат координировать свои позиции в отношении многосторонних механизмов", - сказал Цуй Хэн. В развитии китайско-российских отношений есть большая определенность, и можно ожидать долгосрочной стабильности этих связей, добавил аналитик. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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владимир путин, россия, китай, пекин, си цзиньпин, шос, леонид слуцкий (политик)
Владимир Путин, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, ШОС, Леонид Слуцкий (политик)
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином

GT: поздравив Путина, Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту РФ Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и развитии России, а также, что Пекин продолжит развивать связи с Москвой, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений с РФ, и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие с РФ для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.
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"Как говорят эксперты, поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также, что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон", - пишет газета.
Китай продолжит координироваться с Россией по международным делам, представляющим взаимный интерес, придерживаясь при этом объективной позиции и прилагая усилия в посредничестве по вопросу украинского кризиса, отмечается в статье.
"Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений", - сказал изданию преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
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Эксперт также отметил, что страны отметят 75-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.
"Ожидается, что они поднимут свои связи на более высокий уровень и продолжат координировать свои позиции в отношении многосторонних механизмов", - сказал Цуй Хэн.
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В развитии китайско-российских отношений есть большая определенность, и можно ожидать долгосрочной стабильности этих связей, добавил аналитик.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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Владимир ПутинРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинШОСЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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