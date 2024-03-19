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Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене Овсянникова - РИА Новости, 19.03.2024
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16:45 19.03.2024 (обновлено: 16:57 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ovsyannikov-1934281993.html
Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене Овсянникова
Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене Овсянникова - РИА Новости, 19.03.2024
Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене Овсянникова
Жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне, предъявили обвинения в обходе санкций, сообщили РИА Новости в Национальном РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:45
2024-03-19T16:57
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великобритания
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне, предъявили обвинения в обходе санкций, сообщили РИА Новости в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании. "Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), жене и брату Дмитрия Овсянникова, были предъявлены обвинения в нарушении антироссийский санкционных положений", – сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что Екатерине Овсянниковой предъявлены обвинения по четырем пунктам, Алексею Овсянникову – по шести. Все вменяемые им правонарушения связаны с "участием в деятельности для обхода санкций Великобритании". Они были отпущены под залог и предстанут перед судом в Лондоне 8 апреля.Ранее суд сообщил РИА Новости, что рассмотрение дела Дмитрия Овсянникова по существу назначено на 10 марта 2025 года. Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20200630/1573667183.html
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в мире, великобритания, дмитрий овсянников
В мире, Великобритания, Дмитрий Овсянников
Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене Овсянникова

Британия предъявила обвинения в обходе санкций жене экс-губернатора Овсянникова

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Жене и брату экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне, предъявили обвинения в обходе санкций, сообщили РИА Новости в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании.
"Екатерине Овсянниковой (46 лет) и Алексею Овсянникову (46 лет), жене и брату Дмитрия Овсянникова, были предъявлены обвинения в нарушении антироссийский санкционных положений", – сообщили в пресс-службе ведомства.
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Уточняется, что Екатерине Овсянниковой предъявлены обвинения по четырем пунктам, Алексею Овсянникову – по шести. Все вменяемые им правонарушения связаны с "участием в деятельности для обхода санкций Великобритании". Они были отпущены под залог и предстанут перед судом в Лондоне 8 апреля.
Ранее суд сообщил РИА Новости, что рассмотрение дела Дмитрия Овсянникова по существу назначено на 10 марта 2025 года.
Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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