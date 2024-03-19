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Ордена награжденных посмертно участников СВО вручили их семьям в Ленобласти - РИА Новости, 20.03.2024
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Ленинградская область
 
22:37 19.03.2024 (обновлено: 10:04 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ordena-1934350991.html
Ордена награжденных посмертно участников СВО вручили их семьям в Ленобласти
Ордена награжденных посмертно участников СВО вручили их семьям в Ленобласти - РИА Новости, 20.03.2024
Ордена награжденных посмертно участников СВО вручили их семьям в Ленобласти
Государственные награды - ордена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО, по поручению президента вручил сегодня... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T22:37
2024-03-20T10:04
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Государственные награды - ордена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО, по поручению президента вручил сегодня семьям героев глава региона Александр Дрозденко. "Ваши дети, мужья, отцы подали истинный пример самоотверженности, героизма, стойкости, доблести. Это настоящие ленинградцы, те, кто сохранил преемственность героев, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наша общая задача — поддержать семьи участников СВО и, конечно, семьи, потерявшие своих близких", - сказал Дрозденко. Глава региона рассказал, что в качестве одной из новых мер соцподдержки для семей действующих и погибших участников СВО с этого года в Ленинградской области вводится 100% компенсация расчетной стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. "Но мало произвести выплаты. Нужно поддержать каждую семью, решая любые возникающие вопросы. Важно, чтобы эта помощь была как можно более открытой, душевной, лишенной административных барьеров, бюрократизма, формализма. Это нужно не только вам, это нужно всем жителям Ленинградской области – знать, что семьи героев – на особом счету", – подчеркнул Дрозденко. Он отметил, что важно увековечить память земляков: устанавливать мемориальные таблички там, где учились или работали погибшие герои, называть их именами улицы, скверы, площади, издавать книги.
https://ria.ru/20240314/borodaenko-1933050232.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, ленинград
Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Ленинград, Ленинградская область
Ордена награжденных посмертно участников СВО вручили их семьям в Ленобласти

Ордена Мужества награжденных посмертно бойцов СВО вручили их семьям в Ленобласти

© Фото : Александр Дрозденко/TelegramГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ордена Мужества семьям героев СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ордена Мужества семьям героев СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Александр Дрозденко/Telegram
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ордена Мужества семьям героев СВО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Государственные награды - ордена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО, по поручению президента вручил сегодня семьям героев глава региона Александр Дрозденко.
«
"Ваши дети, мужья, отцы подали истинный пример самоотверженности, героизма, стойкости, доблести. Это настоящие ленинградцы, те, кто сохранил преемственность героев, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наша общая задача — поддержать семьи участников СВО и, конечно, семьи, потерявшие своих близких", - сказал Дрозденко.
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Глава региона рассказал, что в качестве одной из новых мер соцподдержки для семей действующих и погибших участников СВО с этого года в Ленинградской области вводится 100% компенсация расчетной стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря.
© Фото : Александр Дрозденко/TelegramОрдена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО
Ордена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Александр Дрозденко/Telegram
Ордена Мужества, которых посмертно были удостоены жители Ленобласти, участвовавшие в СВО
«
"Но мало произвести выплаты. Нужно поддержать каждую семью, решая любые возникающие вопросы. Важно, чтобы эта помощь была как можно более открытой, душевной, лишенной административных барьеров, бюрократизма, формализма. Это нужно не только вам, это нужно всем жителям Ленинградской области – знать, что семьи героев – на особом счету", – подчеркнул Дрозденко.
Он отметил, что важно увековечить память земляков: устанавливать мемориальные таблички там, где учились или работали погибшие герои, называть их именами улицы, скверы, площади, издавать книги.
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