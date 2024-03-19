https://ria.ru/20240319/opasnost-1934355510.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия города. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:24

2024-03-19T23:24

2024-03-19T23:27

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия города.Ракетная опасность была объявлена час назад."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия