https://ria.ru/20240319/opasnost-1934355510.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия города. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:24
2024-03-19T23:24
2024-03-19T23:27
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия города.Ракетная опасность была объявлена час назад."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности