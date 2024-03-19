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Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам - РИА Новости, 19.03.2024
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Наука
 
04:12 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам - РИА Новости, 19.03.2024
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам
Контакты отечественных ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T04:12
2024-03-19T04:12
наука
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Контакты отечественных ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в России, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Сейчас, я бы сказал, наблюдается своего рода переломный момент. Мы знаем, что, особенно на неформальном уровне, все контакты между учеными в основном сохранились. Тот мир, что был до 2022 года, построенный на других принципах, по другим лекалам, он за эти два года претерпел существенные изменения. И исследователи уже адаптировались к жизни в новом мире", - сказал Фальков. "Любые установки класса "мегасайенс" - это в первую очередь фундаментальная наука. То, чем всегда была сильна наша страна. Плюс это прекрасная возможность выстраивать разные новые партнерства, и они постепенно складываются. Интерес к работе с нашими учеными в мире есть", - добавил министр. По словам Фалькова, постепенно в мировой науке "отстраивается новая реальность". "Я думаю, что еще немного, и она так или иначе сформируется. И создаваемые нами заделы в передовой научной инфраструктуре сработают. Мегаустановки укрепляют авторитет России и дают возможности сохранить нам лидерство в целом ряде направлений исследований на многие десятилетия вперед", - отметил он.
https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html
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россия, валерий фальков
Наука, Россия, Валерий Фальков
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам

Фальков: зарубежные ученые имеют интерес к работе на мегаустановках в России

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Контакты отечественных ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в России, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«
"Сейчас, я бы сказал, наблюдается своего рода переломный момент. Мы знаем, что, особенно на неформальном уровне, все контакты между учеными в основном сохранились. Тот мир, что был до 2022 года, построенный на других принципах, по другим лекалам, он за эти два года претерпел существенные изменения. И исследователи уже адаптировались к жизни в новом мире", - сказал Фальков.
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"Любые установки класса "мегасайенс" - это в первую очередь фундаментальная наука. То, чем всегда была сильна наша страна. Плюс это прекрасная возможность выстраивать разные новые партнерства, и они постепенно складываются. Интерес к работе с нашими учеными в мире есть", - добавил министр.
По словам Фалькова, постепенно в мировой науке "отстраивается новая реальность".
"Я думаю, что еще немного, и она так или иначе сформируется. И создаваемые нами заделы в передовой научной инфраструктуре сработают. Мегаустановки укрепляют авторитет России и дают возможности сохранить нам лидерство в целом ряде направлений исследований на многие десятилетия вперед", - отметил он.
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