https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html

Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам

Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам - РИА Новости, 19.03.2024

Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам

Контакты отечественных ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в России, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:12

2024-03-19T04:12

2024-03-19T04:12

наука

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Контакты отечественных ученых с зарубежными коллегами сохранились, у тех есть интерес к работе на меганаучных установках в России, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Сейчас, я бы сказал, наблюдается своего рода переломный момент. Мы знаем, что, особенно на неформальном уровне, все контакты между учеными в основном сохранились. Тот мир, что был до 2022 года, построенный на других принципах, по другим лекалам, он за эти два года претерпел существенные изменения. И исследователи уже адаптировались к жизни в новом мире", - сказал Фальков. "Любые установки класса "мегасайенс" - это в первую очередь фундаментальная наука. То, чем всегда была сильна наша страна. Плюс это прекрасная возможность выстраивать разные новые партнерства, и они постепенно складываются. Интерес к работе с нашими учеными в мире есть", - добавил министр. По словам Фалькова, постепенно в мировой науке "отстраивается новая реальность". "Я думаю, что еще немного, и она так или иначе сформируется. И создаваемые нами заделы в передовой научной инфраструктуре сработают. Мегаустановки укрепляют авторитет России и дают возможности сохранить нам лидерство в целом ряде направлений исследований на многие десятилетия вперед", - отметил он.

https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html

https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html

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россия, валерий фальков