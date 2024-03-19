Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах
Французский политик: число наблюдателей из БРИКС показывает важность организации
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, Индии и Китая показывают важность построения многополярного мира и необходимости БРИКС, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР.
"Важно отметить, что там были наблюдатели со всего мира - из Южной Америки, Африки, Индии, Китая. Я считаю... что эти выборы показывают нам важность построения многополярного мира и необходимость в таких объединениях, как, например, БРИКС", - сказал он.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил с 87,28% голосов, Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,2%.