https://ria.ru/20240319/nablyudateli-1934144285.html

Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах

Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах

Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, Индии и Китая показывают важность построения многополярного... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:38

2024-03-19T06:38

2024-03-19T06:38

выборы президента россии — 2024

россия

донецкая народная республика

южная америка

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

брикс

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, Индии и Китая показывают важность построения многополярного мира и необходимости БРИКС, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Важно отметить, что там были наблюдатели со всего мира - из Южной Америки, Африки, Индии, Китая. Я считаю... что эти выборы показывают нам важность построения многополярного мира и необходимость в таких объединениях, как, например, БРИКС", - сказал он. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил с 87,28% голосов, Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,2%.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

россия

донецкая народная республика

южная америка

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россия, донецкая народная республика, южная америка, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, брикс, европарламент, в мире