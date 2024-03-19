МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО
МИД Молдавии не желает видеть делегацию России на сессии ФАО в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
"Нам также было объявлено о том, что предстоящая в мае месяце 34 региональная сессия ФАО - международной организации по вопросам продовольствия ООН, состоится здесь, в Кишиневе, а МИД выступает организатором и хозяином этого мероприятия. На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн", - заявил Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.
По его словам, все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента.