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МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО - РИА Новости, 19.03.2024
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14:48 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934245559.html
МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО
МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО - РИА Новости, 19.03.2024
МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО
Посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:48
2024-03-19T14:48
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае. Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. "Нам также было объявлено о том, что предстоящая в мае месяце 34 региональная сессия ФАО - международной организации по вопросам продовольствия ООН, состоится здесь, в Кишиневе, а МИД выступает организатором и хозяином этого мероприятия. На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн", - заявил Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova. По его словам, все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ. Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России. В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934237768.html
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, оон, фао, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, ООН, ФАО, В мире
МИД Молдавии заявил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО

МИД Молдавии не желает видеть делегацию России на сессии ФАО в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Российский посол назвал действия Молдавии недружелюбными
14:19
"Нам также было объявлено о том, что предстоящая в мае месяце 34 региональная сессия ФАО - международной организации по вопросам продовольствия ООН, состоится здесь, в Кишиневе, а МИД выступает организатором и хозяином этого мероприятия. На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн", - заявил Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.
По его словам, все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева по отношению к РФ.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента.
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РоссияМолдавияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуООНФАОВ мире
 
 
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