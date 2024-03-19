https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934237768.html

Российский посол назвал действия Молдавии недружелюбными

Российский посол назвал действия Молдавии недружелюбными - РИА Новости, 19.03.2024

Российский посол назвал действия Молдавии недружелюбными

Посол России в Молдавии Олег Васнецов назвал решение Кишинева о высылке российского дипломата недружественным шагом, который не останется без ответа. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:19

2024-03-19T14:19

2024-03-19T14:24

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов назвал решение Кишинева о высылке российского дипломата недружественным шагом, который не останется без ответа.Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудника посольства России персоной нон грата."Мы рассматриваем этот недружественный по отношению к нам шаг в ряду тех мер и тех действий, которые были предприняты властями летом прошлого года в связи с массовой высылкой российских дипломатов и сотрудников загранучреждений… Ждем комментарий официального представителя МИД РФ, и дальше будут выработаны соответствующие ответные действия. Не останется без ответа, это очевидно", - заявил Васнецов агентству Sputnik Moldova.По его словам, дипломат объяснил МИД Молдавии, что возможность участвовать в выборах - это неотъемлемое право граждан, которое гарантируется ему конституцией, а очереди на участках в Приднестровье доказали желание жителей региона проявить гражданский долг."Бесспорно, это (высылка дипломата - ред.) не влияет никоим образом положительно, а наоборот, негативно сказывается на состоянии двусторонних отношений, и очевидно, что очередная высылка ослабляет потенциал и функционал дипмиссии", - добавил Васнецов.Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.В августе прошлого года, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента.

https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире