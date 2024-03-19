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Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью - РИА Новости, 19.03.2024
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13:03 19.03.2024 (обновлено: 13:29 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934211487.html
Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью
Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью - РИА Новости, 19.03.2024
Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью
Источник в Москве, комментируя РИА Новости решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персона нон-грата, назвал это местью за демократию. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:03
2024-03-19T13:29
в мире
россия
молдавия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персона нон-грата, назвал это местью за демократию."Объявление российского дипломата за выборы в Приднестровье - это месть за демократию, которая наглядно иллюстрирует сущность нынешних молдавских властей", - сообщил он РИА Новости.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва ответит на высылку Кишиневом сотрудника посольства РФ.Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
https://ria.ru/20240319/mid-1934207395.html
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в мире, россия, молдавия
В мире, Россия, Молдавия
Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью

Источник: Молдавия мстит России за демократию высылкой сотрудника посольства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кишинев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персона нон-грата, назвал это местью за демократию.
"Объявление российского дипломата за выборы в Приднестровье - это месть за демократию, которая наглядно иллюстрирует сущность нынешних молдавских властей", - сообщил он РИА Новости.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа
12 февраля, 18:14
Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва ответит на высылку Кишиневом сотрудника посольства РФ.
Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
МИД России предупредил Эстонию об ответных мерах на высылку дипломата
12:46
 
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