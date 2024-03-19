https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934211487.html

Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью

Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью - РИА Новости, 19.03.2024

Источник назвал высылку сотрудника посольства России из Молдавии местью

Источник в Москве, комментируя РИА Новости решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персона нон-грата, назвал это местью за демократию. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:03

2024-03-19T13:03

2024-03-19T13:29

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россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персона нон-грата, назвал это местью за демократию."Объявление российского дипломата за выборы в Приднестровье - это месть за демократию, которая наглядно иллюстрирует сущность нынешних молдавских властей", - сообщил он РИА Новости.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что Москва ответит на высылку Кишиневом сотрудника посольства РФ.Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван во вторник в МИД страны, где ему был выражен протест "в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html

https://ria.ru/20240319/mid-1934207395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, молдавия