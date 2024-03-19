https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934193362.html

Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР

Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР - РИА Новости, 19.03.2024

Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР

Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выбора президента РФ на территории Приднестровья, сообщила РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:52

2024-03-19T11:52

2024-03-19T12:49

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выборы президента россии — 2024

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выбора президента РФ на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале."Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей", - сообщает МИД.Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, кишинев, в мире, майя санду