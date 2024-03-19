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Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:52 19.03.2024 (обновлено: 12:49 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934193362.html
Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР
Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР - РИА Новости, 19.03.2024
Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР
Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выбора президента РФ на территории Приднестровья, сообщила РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:52
2024-03-19T12:49
россия
молдавия
кишинев
в мире
выборы президента россии — 2024
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выбора президента РФ на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале."Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей", - сообщает МИД.Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире, майя санду
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире, Выборы президента России — 2024, Майя Санду
Молдавия выразила протест послу России из-за открытия участков в ПМР

МИД Молдавии выразил протест послу России из-за выборов на территории ПМР

© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выбора президента РФ на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале.
"Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей", - сообщает МИД.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
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Выборы президента России — 2024РоссияМолдавияКишиневВ миреМайя Санду
 
 
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