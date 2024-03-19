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Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:16 19.03.2024 (обновлено: 11:56 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934178822.html
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:56
россия
молдавия
в мире
выборы президента россии — 2024
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.Молдавский МИД не анонсировал вызов дипломата.Ранее власти республики разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство готовит ответные меры.
https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933676318.html
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россия, молдавия, в мире, майя санду
Россия, Молдавия, В мире, Выборы президента России — 2024, Майя Санду
Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за проведения голосования в ПМР

© РИА НовостиАвтомобиль посла России в Кишиневе у здания МИД Молдавии. 19 марта 2024
Автомобиль посла России в Кишиневе у здания МИД Молдавии. 19 марта 2024
© РИА Новости
Автомобиль посла России в Кишиневе у здания МИД Молдавии. 19 марта 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавский МИД не анонсировал вызов дипломата.
Ранее власти республики разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство готовит ответные меры.
Очередь на одном из избирательных участков в Приднестровье
МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР
17 марта, 13:42
 
Выборы президента России — 2024РоссияМолдавияВ миреМайя Санду
 
 
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