https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934178822.html
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:16
2024-03-19T11:56
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выборы президента россии — 2024
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.Молдавский МИД не анонсировал вызов дипломата.Ранее власти республики разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство готовит ответные меры.
https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933676318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, майя санду
Россия, Молдавия, В мире, Выборы президента России — 2024, Майя Санду
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за проведения голосования в ПМР