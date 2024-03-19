https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934178822.html

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:16

2024-03-19T11:16

2024-03-19T11:56

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выборы президента россии — 2024

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии в связи с проведением выборов президента РФ в Приднестровье, передает корреспондент РИА Новости.Молдавский МИД не анонсировал вызов дипломата.Ранее власти республики разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что правительство готовит ответные меры.

https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933676318.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, в мире, майя санду