https://ria.ru/20240319/mikroelektronika-1934085148.html

Ефимов: в Москве изготовитель микроэлектроники получил заем на оборудование

Ефимов: в Москве изготовитель микроэлектроники получил заем на оборудование - РИА Новости, 19.03.2024

Ефимов: в Москве изготовитель микроэлектроники получил заем на оборудование

Столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил льготный заем от правительства города на покупку оборудования, с помощью которого... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

2024-03-19T14:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил льготный заем от правительства города на покупку оборудования, с помощью которого можно будет увеличить объемы производства, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столица предлагает широкий пул как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки для промышленных предприятий столицы. Например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспорта, закупку оборудования, приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности. Так, один из ведущих производителей RFID-продукции в конце 2023 года получил от города заем в размере около 200 миллионов рублей на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить объемы производства", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что на территории столицы ведут свою деятельность более 60 компаний, которые занимаются выпуском микроэлектроники. В этих организациях трудятся свыше 20 тысяч специалистов. Предприятия выпускают микросхемы, полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы и так далее.Как сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, производители микроэлектроники, работающие в мегаполисе, в 2023 году увеличили выпуск на 25,2%. Такая тенденция объясняется поддержкой московского правительства. Так, в прошлом году компании получили рекордный объем займов – более 1,2 млрд руб. Также Москва предлагает и другие финансовые меры. Так, пять лет назад компания, выпускающая продукцию для радиочастотной идентификации ISBC, получила от Фонда льготный инвестзаем в размере 100 млн руб. Данный заем был досрочно погашен, а освободившиеся финансы были направлены в развитие компании и увеличение производственных мощностей.Организация занимается производством бесконтактных и контактных смарт-карт, RFID-брелоков и браслетов, платежных NFC-табличек, инновационной бумаги. Также организация выпускает электронные ушные метки для сельскохозяйственных животных, шприцы c микрочипом для подкожного чипирования животных и иные товары. Так, в прошлом году в компании начали выпускать RFID-медальоны для домашних животных. Продукция представляет собой небольшой брелок, в который встроена NFC-метка. В чипе устройства есть ссылка на личную карточку животного, где указано как его зовут, а также номер телефона владельца. Чтобы получить информацию о животном, нужно отсканировать метку у потерявшегося питомца. Это доступно для всех, у кого есть смартфон. С помощью такого медальона можно быстро узнать данные владельца питомца, позвонить ему и рассказать о находке собаки или кошки.Фонд предоставляет займы от 1 до 300 млн руб. Максимальный срок предоставления такого займа – 5 лет. На эти средства бизнесмены могут купить новое оборудование, погасить расходы на опытно-конструкторские работы (ОКР), купить права на результаты интеллектуальной деятельности, а также закупить сырье и материалы для производства. Эта государственная помощь пользуется спросом в радиоэлектронной, фармацевтической, машиностроительной и других отраслях.Отправить заявку в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1 (четвертый этаж). Узнать необходимую информацию можно сайте фонда или по телефону: +7 495 777-26-96.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина на территории Москвы реализуется комплекс мер, который позволяет повысить инвестпривлекательность города.В городе создают благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Для бизнесменов в Москве доступны свыше 20 системных мер поддержки. Так, к их услугам целевые займы и субсидии. А еще в городе разработан и действует ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что московские заводы в январе текущего года увеличили производство бумаги и бумажных изделий более чем на 45% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

https://ria.ru/20240318/tekhnopark-1933364714.html

https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , твой бизнес – новости