https://ria.ru/20240319/litsenziya-1934190586.html

Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода

Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода - РИА Новости, 19.03.2024

Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода

Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолета, сообщил заместитель министра территориального... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:46

2024-03-19T11:46

2024-03-19T11:46

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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолета, сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян. "По состоянию на данный момент, лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно нашему законодательству, если у авиакомпании нет самолета, лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если за этот период самолет у авиакомпании не появится, то действие лицензии будет прекращено", - сказал Симонян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. В конце января авиакомпании сообщила о приостановлении полетов из-за "операционных изменений". В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

https://ria.ru/20240206/aviaseyls-1925654473.html

https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, air arabia, в мире