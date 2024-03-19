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Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода - РИА Новости, 19.03.2024
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11:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/litsenziya-1934190586.html
Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода
Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода - РИА Новости, 19.03.2024
Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода
Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолета, сообщил заместитель министра территориального... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:46
2024-03-19T11:46
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолета, сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян. "По состоянию на данный момент, лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно нашему законодательству, если у авиакомпании нет самолета, лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если за этот период самолет у авиакомпании не появится, то действие лицензии будет прекращено", - сказал Симонян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. В конце января авиакомпании сообщила о приостановлении полетов из-за "операционных изменений". В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".
https://ria.ru/20240206/aviaseyls-1925654473.html
https://ria.ru/20240319/samolet-1934186500.html
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армения, air arabia, в мире
Армения, Air Arabia, В мире
Лицензию армянской авиакомпании Fly Arna приостановили на полгода

Лицензию армянской Fly Arna приостановили из-за отсутствия самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев из-за отсутствия у нее самолета, сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян.
"По состоянию на данный момент, лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно нашему законодательству, если у авиакомпании нет самолета, лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если за этот период самолет у авиакомпании не появится, то действие лицензии будет прекращено", - сказал Симонян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.
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В конце января авиакомпании сообщила о приостановлении полетов из-за "операционных изменений".
В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".
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