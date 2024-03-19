https://ria.ru/20240319/lisichansk-1934211916.html

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска - РИА Новости, 19.03.2024

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска

Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:04

2024-03-19T13:04

2024-03-19T13:19

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один человек, ведутся спасательные работы, сообщает администрация города."Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Отмечается, что предположительно под завалами находится один человек, сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.

https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины