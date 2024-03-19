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ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска
Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:04
2024-03-19T13:04
2024-03-19T13:19
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один человек, ведутся спасательные работы, сообщает администрация города."Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Отмечается, что предположительно под завалами находится один человек, сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.
https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска
Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска