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ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 19.03.2024 (обновлено: 13:19 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/lisichansk-1934211916.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска
Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:04
2024-03-19T13:19
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один человек, ведутся спасательные работы, сообщает администрация города."Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Отмечается, что предположительно под завалами находится один человек, сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.
https://ria.ru/20240312/vsu-1932415627.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Лисичанска

Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска

© Фото : Администрация Лисичанска/TelegramПоследствия удара по Лисичанску
Последствия удара по Лисичанску - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
Последствия удара по Лисичанску
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ЛУГАНСК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска в ЛНР, повреждены шесть квартир, под завалами, предположительно, один человек, ведутся спасательные работы, сообщает администрация города.
"Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска. Неустановленной ракетой были повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что предположительно под завалами находится один человек, сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.
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