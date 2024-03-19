https://ria.ru/20240319/kovorking-1934117829.html

Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе

Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе - РИА Новости, 19.03.2024

Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе

Открытое коворкинг-пространство, а также площадки для отдыха и проведения мероприятий создадут в Ростокино благодаря городской программе к концу 2024 года,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:12

2024-03-19T07:12

2024-03-19T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

московское центральное кольцо (мцк)

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Открытое коворкинг-пространство, а также площадки для отдыха и проведения мероприятий создадут в Ростокино благодаря городской программе к концу 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.До объектов, расположенных на городской площади рядом с торгово-офисным центром, строящимся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), можно будет добраться по озелененной аллее от станций метро и МЦК "Ботанический сад"."Программа стимулирования создания мест приложения труда, реализуемая с 2020 года, помогает развивать городскую инфраструктуру комплексно и сбалансированно. Так, рядом с торгово-офисным центром Botanica, который строится в СВАО по городской программе, инвестор из структуры группы компаний "Пионер" обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащенными USB-слотами для зарядки", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.После ввода в эксплуатацию объекта в Ростокине будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них - по программе МПТ.Сегодня программа МПТ действует практически во всех районах города. Москва заключила более 80 соглашений с инвесторами на строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости – промпредприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики города.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк), экономика