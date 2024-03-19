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Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе
Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе - РИА Новости, 19.03.2024
Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе
Открытое коворкинг-пространство, а также площадки для отдыха и проведения мероприятий создадут в Ростокино благодаря городской программе к концу 2024 года,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:12
2024-03-19T07:12
2024-03-19T07:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
московское центральное кольцо (мцк)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Открытое коворкинг-пространство, а также площадки для отдыха и проведения мероприятий создадут в Ростокино благодаря городской программе к концу 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.До объектов, расположенных на городской площади рядом с торгово-офисным центром, строящимся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), можно будет добраться по озелененной аллее от станций метро и МЦК "Ботанический сад"."Программа стимулирования создания мест приложения труда, реализуемая с 2020 года, помогает развивать городскую инфраструктуру комплексно и сбалансированно. Так, рядом с торгово-офисным центром Botanica, который строится в СВАО по городской программе, инвестор из структуры группы компаний "Пионер" обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащенными USB-слотами для зарядки", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.После ввода в эксплуатацию объекта в Ростокине будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них - по программе МПТ.Сегодня программа МПТ действует практически во всех районах города. Москва заключила более 80 соглашений с инвесторами на строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости – промпредприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики города.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк), экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Московское центральное кольцо (МЦК), Экономика
Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе
Открытый коворкинг появится в Ростокино благодаря городской программе
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Открытое коворкинг-пространство, а также площадки для отдыха и проведения мероприятий создадут в Ростокино благодаря городской программе к концу 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
До объектов, расположенных на городской площади рядом с торгово-офисным центром, строящимся по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), можно будет добраться по озелененной аллее от станций метро и МЦК "Ботанический сад".
"Программа стимулирования создания мест приложения труда, реализуемая с 2020 года, помогает развивать городскую инфраструктуру комплексно и сбалансированно. Так, рядом с торгово-офисным центром Botanica, который строится в СВАО по городской программе, инвестор из структуры группы компаний "Пионер" обустроит открытый коворкинг с удобными рабочими местами, оснащенными USB-слотами для зарядки", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
После ввода в эксплуатацию объекта в Ростокине будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них - по программе МПТ.
Сегодня программа МПТ действует практически во всех районах города. Москва заключила более 80 соглашений с инвесторами на строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости – промпредприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики города.