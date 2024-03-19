https://ria.ru/20240319/konflikt-1934342675.html

Школа в Москве привлекла психолога к конфликту двух школьниц

Школа в Москве привлекла психолога к конфликту двух школьниц - РИА Новости, 19.03.2024

Школа в Москве привлекла психолога к конфликту двух школьниц

Школа на юге Москвы привлекла социального педагога, психолога и школьную службу примирения к конфликту двух восьмиклассниц, одна их девочек состоит на... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:24

2024-03-19T21:24

2024-03-19T21:24

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происшествия

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Школа на юге Москвы привлекла социального педагога, психолога и школьную службу примирения к конфликту двух восьмиклассниц, одна их девочек состоит на внутришкольном учете, сообщил РИА Новости директор школы №998 Антон Малыш. Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал информацию, что восьмиклассницы якобы поругались из-за очереди в детской поликлинике в Москве, а затем одна из девочек подкараулила с подружками вторую в школьном туалете и избила, из-за чего пострадавшая получила черепно-мозговую травму. "Между двумя ученицами 8 класса действительно произошел конфликт. Во время внутренней проверки установлено, что он имеет межличностный характер, каких-либо признаков групповой травли нет. Ситуация находится на моем личном контроле. С момента первого эпизода, который произошел 6 марта, администрация школы проводит всю необходимую работу. Мы встретились с девочками и их родителями, также к ситуации привлечены социальный педагог, психолог и школьная служба примирения", - рассказал Малыш. По словам директора, с одной из участниц конфликта, которая состоит на внутришкольном учете, школа проводит индивидуальную воспитательную работу. "Вторая школьница сейчас находится дома, и мы ждем ее скорейшего возвращения к занятиям. Важно отметить, что одна из главных задач школы – это создание комфортных и безопасных условий для каждого ребенка, и мы примем все необходимые меры, чтобы ситуация разрешилась", - добавил он.

https://ria.ru/20240319/otvetstvennost-1934281112.html

https://ria.ru/20231226/draka-1918209205.html

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москва, происшествия, россия