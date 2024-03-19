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Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/kanada-1934336643.html
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 19.03.2024
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины
Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:32
2024-03-19T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
канада
украина
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. "Канада выделит около 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины", - заявил журналистам Блэр. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будет выделено 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html
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в мире, канада, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Канада, Украина
Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины

Канада выделит 30 миллионов долларов на артиллерийские боеприпасы для Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр.
"Канада выделит около 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины", - заявил журналистам Блэр.
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По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будет выделено 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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