https://ria.ru/20240319/kanada-1934336643.html

Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины

Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины - РИА Новости, 19.03.2024

Канада выделит 30 миллионов долларов на боеприпасы для Украины

Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:32

2024-03-19T20:32

2024-03-19T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

канада

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Оттава выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долларов США) на артиллерийские боеприпасы для Украины, заявил министр обороны страны Уильям Блэр. "Канада выделит около 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по приобретению большого количества артиллерийских боеприпасов для Украины", - заявил журналистам Блэр. По его оценке, этих денег хватит на оперативную доставку Украине около 1 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, будет выделено 7,5 млн канадских долларов на приборы ночного видения, заявил министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, канада, украина