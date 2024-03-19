https://ria.ru/20240319/kampus-1934285022.html
"Акрон" выделит 400 млн рублей на университетский городок в Новгороде
"Акрон" выделит 400 млн рублей на университетский городок в Новгороде - РИА Новости, 19.03.2024
"Акрон" выделит 400 млн рублей на университетский городок в Новгороде
Компания "Акрон" выделит 400 миллионов рублей на строительство университетского городка в Великом Новгороде, реализация проекта стартует в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:11
2024-03-19T17:11
2024-03-19T17:11
великий новгород
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
акрон
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Компания "Акрон" выделит 400 миллионов рублей на строительство университетского городка в Великом Новгороде, реализация проекта стартует в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Соглашение о финансировании строительства между ПАО "Акрон" и Новгородским государственным университетом (НовГУ) заключено во вторник. В церемонии принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин и вице-президент ПАО "Акрон" Владимир Кантор. "Возведение коттеджного посёлка для учёных НовГУ начнётся в Великом Новгороде в этом году. На строительство ПАО "Акрон" выделит 400 миллионов рублей. Проект будет реализован при поддержке правительства Новгородской области", - говорится в сообщении. Про строительство жилья для ученых Никитин говорил в своем послании в декабре 2023 года, отмечая, что приоритетной задачей для НовГУ является вхождение в список ста лучших вузов России. По словам ректора НовГУ Юрия Боровикова, планируется построить дома с приусадебными участками, для детей спроектируют игровые площадки и прогулочные зоны. Это будет служебное жилье. Позволит развивать проект "Город-Университет". "Право проживания в посёлке получат выдающиеся сотрудники нашего вуза. Это учëные, имеющие большой вес в академической среде… Сейчас в новгородском университете трудятся около 700 человек научно-педагогических сотрудников. 15 учëных – национального масштаба, ещё 20 мы намерены привлечь", – отметил Боровиков. Председатель совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов подчеркнул, что подобный успешный опыт уже был: три года назад были построены дома для молодых специалистов. "Эта программа рассчитана на четыре года, и каждый год "Акрон" будет перечислять по 100 миллионов рублей на строительство жилья для ученых, которые будут приезжать в Великий Новгород со всей страны и из других стран… Мы вкладываемся в ученых, которые будут воспитывать для нас новых специалистов уже здесь. И эти молодые ребята придут к нам через несколько лет и еще более усилят нашу компанию", – сказал Попов. "Акрон" является индустриальным партнером НовГУ более 10 лет. При поддержке компании открыто несколько специальностей и направлений подготовки. В 2022 году между компанией "Акрон" и Передовой инженерной школой НовГУ было подписано соглашение на три года, в рамках которого предприятие ежегодно выделяет 100 миллионов рублей на финансирование проектов школы.
https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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великий новгород, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), акрон
Великий Новгород, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Акрон
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Компания "Акрон" выделит 400 миллионов рублей на строительство университетского городка в Великом Новгороде, реализация проекта стартует в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение о финансировании строительства между ПАО "Акрон" и Новгородским государственным университетом (НовГУ) заключено во вторник. В церемонии принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин и вице-президент ПАО "Акрон" Владимир Кантор.
"Возведение коттеджного посёлка для учёных НовГУ начнётся в Великом Новгороде в этом году. На строительство ПАО "Акрон" выделит 400 миллионов рублей. Проект будет реализован при поддержке правительства Новгородской области", - говорится в сообщении.
Про строительство жилья для ученых Никитин говорил в своем послании в декабре 2023 года, отмечая, что приоритетной задачей для НовГУ является вхождение в список ста лучших вузов России.
По словам ректора НовГУ Юрия Боровикова, планируется построить дома с приусадебными участками, для детей спроектируют игровые площадки и прогулочные зоны. Это будет служебное жилье. Позволит развивать проект "Город-Университет".
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"Право проживания в посёлке получат выдающиеся сотрудники нашего вуза. Это учëные, имеющие большой вес в академической среде… Сейчас в новгородском университете трудятся около 700 человек научно-педагогических сотрудников. 15 учëных – национального масштаба, ещё 20 мы намерены привлечь", – отметил Боровиков.
Председатель совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов подчеркнул, что подобный успешный опыт уже был: три года назад были построены дома для молодых специалистов.
"Эта программа рассчитана на четыре года, и каждый год "Акрон" будет перечислять по 100 миллионов рублей на строительство жилья для ученых, которые будут приезжать в Великий Новгород со всей страны и из других стран… Мы вкладываемся в ученых, которые будут воспитывать для нас новых специалистов уже здесь. И эти молодые ребята придут к нам через несколько лет и еще более усилят нашу компанию", – сказал Попов.
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"Акрон" является индустриальным партнером НовГУ более 10 лет. При поддержке компании открыто несколько специальностей и направлений подготовки. В 2022 году между компанией "Акрон" и Передовой инженерной школой НовГУ было подписано соглашение на три года, в рамках которого предприятие ежегодно выделяет 100 миллионов рублей на финансирование проектов школы.